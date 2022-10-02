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У США та Європи закінчуються запаси зброї, яку можна передати Україні – CNBC

Надія Клочко
glavcom.ua
У США та Європи закінчуються запаси зброї, яку можна передати Україні – CNBC
Пентагон замовляє нові озброєння, але потрібен час, аби виготовити їх у необхідній кількості
фото з відкритих джерел

Військові експерти зазначають, що Європі та США необхідно нарощувати виробництво зброї, щоб продовжувати підтримку України

У США та Європи закінчується зброя для відправки в Україну. Про це заявив доцент і старший військовий науковий співробітник Університету національної оборони США Дейв Де Рош у розмові з CNBC.

«Я дуже стурбований. Якщо у нас не буде нового виробництва, для збільшення якого потрібні місяці, ми не матимемо можливості постачати українцям», – сказав Де Рош.

Про зменшення запасів зброї початку вересня говорив і представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

«Я б сказав, що військові запаси більшості [європейських держав-членів НАТО], не вичерпані повністю, але значною мірою спустошені, тому що ми надаємо українцям велику кількість зброї й оснащення», – говорив він.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 28 вересня, провів спеціальну зустріч керівників озброєнь Альянсу, щоб обговорити шляхи поповнення запасів зброї держав-членів.
Військові аналітики вказують на суть проблеми: у мирний час західні країни виробляли зброю в менших кількостях, тож їхні уряди хотіли скоротити дуже дороге виробництво та виготовляти зброю лише в разі потреби. Деякі види озброєння, запаси яких вже закінчуються, більше не виробляються. Крім того, їхнє виготовлення вимагає висококваліфікованої робочої сили та досвіду, якого виробничому сектору США бракувало упродовж багатьох років.

Минулого тижня на Генеральній Асамблеї ООН Столтенберг заявив, що члени НАТО мають реінвестувати кошти у свою промислову базу в секторі озброєння. Але нарощувати виробництво в галузі є справа нешвидка і непроста. США були найбільшим постачальником військової допомоги Україні і вже надали пакетів озброєння на $15,2 млрд.

Видання також зазначає, що у США майже закінчилися 155-міліметрові гаубиці для України, а для того, щоб надсилати їх більше, держава мала б використовувати вже власні запаси. Однак військові аналітики заявляють, що це неприйнятно для Пентагону.

«На мою думку, Міністерство оборони досягло вже такого рівня, коли не має бажання надавати більше певних систем озброєння Україні», — сказав Марк Канчіан, колишній полковник Корпусу морської піхоти США та старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Канчіан заявив: «З метою підтримки військового плану, Сполучені Штати мають підтримувати свої запаси. Якщо говорити про види певних боєприпасів, то теперішній воєнний план може перерости у конфлікт з Китаєм через Тайвань або навіть у конфлікт в Південно-Китайському морі; для інших видів озброєння (особливо для наземних систем) теперішнім воєнним планом будуть Північна Корея чи Європа».

Для українських сил, як зазначають автори публікації, це означає, що деякі з найважливіших бойових засобів, як-от гаубиця 155-мм, мають бути замінені на старішу та менш потужну зброю, наприклад на гаубицю 105-мм, котра має меншу вантажопідйомність і коротший діапазон поширення.

«Інша зброя, на яку покладається Україна і яка зараз класифікується як обмежена в арсеналі США, включає пускові установки Himar, ракети Javelin, ракети Stinger, гаубицю M777 і 155-мм боєприпаси.
Виробництво Javelin у США є доволі незначним, – близько 800 одиниць на рік, – а, за даними CSIS (Центр стратегічних і міжнародних досліджень), Вашингтон уже надав Україні майже 8500 одиниць цієї зброї», – зазначає видання.

Пентагон замовив нові Javelin на сотні мільйонів доларів, але потрібен час, аби виготовити їх необхідну кількість. За словами Канчіана, США може знадобитися від одного до чотирьох років, щоб суттєво збільшити загальне виробництво зброї.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данія, Норвегія та Німеччина підписали зі Словаччиною листа про наміри, що країни спільно зроблять фінансовий внесок для словацького виробництва та передачі Україні самохідних артилерійських установок Zuzana-2. 

Також повідомлялося, що Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T, яких немає навіть на озброєнні Бундесверу. 

У ЗМІ з'явилася інформація, що Сполучені Штати Америки готові до кінця війни виділяти Україні щомісяця $1,5 млрд протягом всієї війни проти Росії для фінансування бюджету і підштовхують Євросоюз до виділення таких же сум. 

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Теги: Європа НАТО озброєння США

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