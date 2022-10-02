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Україна пропонує США нову схему постачання Himars, – Арахамія

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна пропонує США нову схему постачання Himars, – Арахамія
Арахамія розповів, як Україна планує отримати додаткові РСЗО від США
фото із відкритих джерел

Україна хоче отримати Himars, які вже були у використанні американської армії

Україна хоче добитися постачання реактивних систем залпового вогню Himars, що вже були у використанні американської армії. При цьому нові системи, що були призначені для України, направляться на потреби Штатів. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у коментарі «Голосу Америки».

Така процедура пропонується, аби уникнути терміну очікування нових систем протягом двох років.

«Ми хочемо взяти Himars, які вже є в Сполучених Штатах, які були у використанні. Ми хочемо їх забрати, а нові нехай поступають в американську армію. Для цього ми хочемо зробити так званий swap – обмін. Це така непроста бюрократична процедура, але ми її вже «задрафтили» і хочемо, що її все ж таки прийняли, і ми їх взяли», – зазначив Арахамія.

Окрім цього, Арахамія зазначив, що Україні необхідні великі дрони Gray Eagle та MQ Reaper.

На його думку, безпілотники можуть бути в Україні протягом двох-трьох тижнів після прийняття політичного рішення щодо їхнього постачання.

Нагадаємо, 1 жовтня у США набув чинності закон про лендліз для захисту демократії в Україні (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act Of 2022). Документ підписано Джо Байденом 9 травня 2022 року. «Главком» з'ясував, що тепер принципово зміниться у постачанні озброєнь із США, і яку саме військову допомогу наша країна тепер зможе отримати від союзників.

Додамо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки в рамках останнього пакету допомоги Україні планують закуповувати реактивні системи залпового вогню Himars у виробника, а не вилучати їх зі своїх запасів, як це було раніше. 

Теги: Україна зброя США

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