  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Стало відомо, чи загрожує Україні дефіцит гречки

    • Розсилка
    Врожайність гречки цього року становить 14,38 ц / га, проти 12,3 ц/ га у 2019 році - Стало відомо, чи загрожує Україні дефіцит гречки
    Врожайність гречки цього року становить 14,38 ц / га, проти 12,3 ц/ га у 2019 році

    Станом на 17 вересня аграрії зібрали 61,56 тис. тонн гречки

    В Україні станом на 17 вересня 2020 року зібрали 61,56 тис. тонн гречки з площі 42,81 тис. га. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, пише agronews.ua.

    Зазначається, що врожайність гречки становить 14,38 ц / га.

    «У 2019 році виробництво гречки становило 85,1 тис. тонн проти 137 тис тонн в 2018», – йдеться у повідомленні.

    У міністерстві інформують, що середня врожайність гречки в 2019 році склала 12,3 центнера з гектара проти 12,1 центнерів з гектара в 2018 (в 2017 – 9,7 ц / га, в 2016 – 11,5 ц / га). Аграрії зібрали врожай з площі 69,3 тис га (в 2018 – 113,3 тис га).

    Фахівці Мінекономіки вважають, що урожай гречки в 2020 році не перевищить 90 тис тонн.

    «За оцінками експертів, урожай гречки в 2020 році може збільшитися до 96,4 тис тонн», – повідомляє «Агроперспектива».

    Як повідомлялося наприкінці серпня, фахівці б’ють на сполох. За три роки може зникнути українська гречка. 

    Мінекономіки аграрії гречка врожай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies