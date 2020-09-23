Стало відомо, чи загрожує Україні дефіцит гречки
Станом на 17 вересня аграрії зібрали 61,56 тис. тонн гречки
В Україні станом на 17 вересня 2020 року зібрали 61,56 тис. тонн гречки з площі 42,81 тис. га. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, пише agronews.ua.
Зазначається, що врожайність гречки становить 14,38 ц / га.
«У 2019 році виробництво гречки становило 85,1 тис. тонн проти 137 тис тонн в 2018», – йдеться у повідомленні.
У міністерстві інформують, що середня врожайність гречки в 2019 році склала 12,3 центнера з гектара проти 12,1 центнерів з гектара в 2018 (в 2017 – 9,7 ц / га, в 2016 – 11,5 ц / га). Аграрії зібрали врожай з площі 69,3 тис га (в 2018 – 113,3 тис га).
Фахівці Мінекономіки вважають, що урожай гречки в 2020 році не перевищить 90 тис тонн.
«За оцінками експертів, урожай гречки в 2020 році може збільшитися до 96,4 тис тонн», – повідомляє «Агроперспектива».
Як повідомлялося наприкінці серпня, фахівці б’ють на сполох. За три роки може зникнути українська гречка.