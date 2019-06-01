Стало відомо, коли Рада може змінити закон про публічні закупівлі



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Рада розгляне законопроект, якщо президент наполягатиме на цьому

Верховна Рада України може розглянути проект щодо змін у Законі про публічні закупівлі вже у четвер, 6 червня, у випадку, якщо представник президента буде наполягати на невідкладному розгляді. Про це повідомила член Комітету з питань економічної діяльності Вікторія Пташник в коментарі УНН.

«За процедурою, цей законопроект не втрачений, він просто не включений до порядку денного сесії. Це значить, що він не був відхилений, він просто не розглядався. Його треба включити в порядок денний сесії і потім розглядати в першому читанні, якщо дійсно президент наполягатиме на його прийнятті, але я поки що не бачила, щоб він наполягав... У нас наступний тиждень пленарний, тобто теоретично цей проект можна було б розглянути у наступний четвер. Якраз коли сплине строк для подачі альтернативних законопроектів і президенту не доведеться порушувати Регламент ВРУ», - зазначила Пташник.

За її словами, Комітет з питань економічної діяльності не дійшов згоди щодо цього законопроекту, оскільки розглядав його в день подання, коли ще не сплинув 14-денний термін, визначений для подання альтернативних законопроектів, тож проект закону був винесений у сесійну залу. Там також не знайшлось голосів для включення його до порядку денного.

Як пояснила нардеп, законопроект писався в Адміністрації президента вночі, і замість того, щоб запропонувати зміни до прикінцевих положень Закону про публічні закупівлі та спростити процедуру закупівель, як виключення через брак часу, лише для цих виборів, чомусь пішли шляхом спрощення порядку закупівель для проведення всіх наступних чергових виборів.

Також, за її словами, наразі позиція МЕРТ полягає в тому, що проблему дефіциту часу для проведення тендерів можна вирішити шляхом проведення окремих закупівель під кожну дільницю, щоб вони підпадали від критерії допорогових, як це відбувалось під час виборів президента. Однак наскільки це відповідатиме чинному закону, треба аналізувати додатково.

Нагадаємо, під час підготовки до позачергових парламентських виборів Центрвиборчком оголосив вже 13 процедур закупівель, терміни яких виходять за межі строків підготовки до виборів.

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд відкрив провадження за поданням щодо розпуску Ради.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.