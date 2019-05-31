Президент вніс до Ради законопроект про виборчі права військових



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Пропонується закріпити у законі положення щодо можливості утворення спеціальних виборчих дільниць у місцях тимчасової дислокації військових

Законопроект визначений як невідкладний

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Глава держави переконаний, що слід законодавчо закріпити можливості реалізації окремими категоріями військовослужбовців ЗС України (та інших утворених відповідно до законів України військових формувань) передбаченого статтею 38 Конституції України права вільно обирати народних депутатів України на рівні з іншими громадянами», - йдеться у повідомленні.

Документом пропонується закріпити у Законі «Про вибори народних депутатів України» положення щодо можливості утворення у виняткових випадках Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства оборони України спеціальних виборчих дільниць у місцях тимчасової дислокації військових частин (підрозділів, органів) Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які виконують завдання за призначенням поза межами місць постійної дислокації.

Йдеться насамперед про тих, хто виконує завдання за призначенням в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо,21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.