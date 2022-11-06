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Куди підуть 90% податків та зборів у 2023 році – роз'яснення Шмигаля

Юрій Лящук
glavcom.ua
Куди підуть 90% податків та зборів у 2023 році – роз'яснення Шмигаля
ЗСУ отримають левову частку бюджету
фото з відкритих джерел

Видатки будуть направлені урядом на ЗСУ та безпеку країни

Майже 90% усіх податків та зборів, які будуть сплачені мешканцями України та бізнесом наступного року, будуть направлені урядом на ЗСУ та безпеку країни. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, такими є реалії бюджету на 2023 рік, ухваленого цього тижня. Крім того, він детальніше пояснив у цифрах:

«1,1 трлн грн на ЗСУ та безпеку. Близько 450 млрд грн на соціальні програми та пенсії. 176 млрд грн на охорону здоров'я та 156 млрд грн на освіту. Це чотири головні статті видатків. Власні доходи держави становитимуть 1,3 трлн грн, а витрати – 2,6 трлн грн. Дефіцит більш ніж 20% ВВП плануємо закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів, з якими постійно ведемо переговори про нові програми фінансування», – написав Шмигаль.

Нагадаємо, 3 листопада, Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому державний бюджет на 2023 рік з рекордним дефіцитом у розмірі $38 млрд.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українці можуть втратити зарплати і пенсії.

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Теги: війна Денис Шмигаль податки ЗСУ

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