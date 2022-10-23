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Українці можуть втрати зарплати і пенсії. Шмигаль назвав причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українці можуть втрати зарплати і пенсії. Шмигаль назвав причину
фото: з відкритих джерел

Шмигаль: «Ми вже вичерпали всі можливості економії»

Українці можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо Євросоюз зупинить фінансування України в рамках обіцяних 9 млрд євро. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine.

Як зазначив міністр, Україна використовує фіндопомогу від ЄС значною мірою для соціальних потреб людей і для реконструкції. Будь-яка затримка, підкреслив глава уряду, загрожує жахливими наслідками.

За його словами, Україна отримує величезну підтримку від партнерів – на першому місці США, на другому – Євросоюз. Німеччина перебуває на передовій фінансової допомоги, проте 3 млрд євро з обіцяного європейського пакету в 9 млрд заблоковано, зокрема, тому, що Берлін пропонує надати ці кошти у вигляді грантів, а не кредитів.

«Для нас найголовніше, щоб вони надійшли якнайшвидше. Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом або грантом, менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості економії», – зазначив прем'єр.

Шмигаль також наголосив, що на сьогодні оборонний бюджет України становить 60% державних видатків, тому західна фінансова допомога йде на соціальні потреби. Таким чином будь-яка затримка може мати жахливі наслідки. «Якщо говорити про вкрай негативний сценарій, то ми вже не змогли б платити ані зарплати, ані пенсії. Тому фінансова стабільність України така ж важлива, як і військова безпека чи постачання боєприпасів», – додав він.

Як повідомлялося, ЄС обіцяє Україні потужну фінансову допомогу. Також Європейський Союз затвердив рішення про щомісячне виділення Україні фінансової допомоги в розмірі €1,5 млрд протягом усього наступного року. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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Теги: Німеччина Денис Шмигаль безпека пенсія Берлін Україна фінансування бюджет зарплата міністр втрати

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