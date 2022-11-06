Шукати роботу українцям допомагатиме штучний інтелект

Штучний інтелект має визначити пул професій, який відповідає здібностям та рівню soft skills людини

В Україні стартував проєкт «Національний кадровий резерв». Він представлений соціальним ліфтом, який за допомогою штучного інтелекту допомагатиме українцям знайти роботу або відкрити власний бізнес. Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

Штучний інтелект буде індивідуально визначати пул професій для кожної людини, орієнтуючись на її здібності, а також на рівень володіння soft skills. На основі цих даних сформують інтеркативне резюме особи, яке можна переслати роботодавцю через Єдиний портал вакансій або роздрукувати.

«Інтерактивне Резюме дозволить людини мати перевагу у роботодавця перед іншими претендентами зі стандартними резюме, адже містить саме ту інформацію, яка потрібна рекрутеру для розуміння відповідності до вимог актуальної вакансії», – зазначили в службі зайнятості.

При цьому, якщо штучний інтелект виявив, що людина має схильність до ведення власної справи, то їй порекомендують пройти курс навчання підприємництву, який містить необхідні знання для успішного розвитку бізнесу.

«Навчальний контент складається з мультимедійних курсів у міжнародному форматі SCORM та майстер-класів провідних бізнес-тренерів: Андрія Длігача, Ваче Давтяна та Володимира Страшка. За підсумками успішного завершення курсу система автоматично генерує іменний сертифікат з унікальним номером», – резюмували в службі.

Зазначимо, негативні наслідки кризи на ринку праці під час війни відчула на собі переважна більшість українців. Більше 40% українців залишилися без роботи.

За оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.

Нагадаємо, через повномасштабну війну НБУ прогнозує скорочення економіки України на 32% у 2022 році, а інфляція пришвидшиться до 30%.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українці можуть втратити зарплати і пенсії.