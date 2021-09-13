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    Стало відомо, які українські банки заробляють найбільше

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    Порівняно з минулим роком результати дещо покращилися - Стало відомо, які українські банки заробляють найбільше
    Порівняно з минулим роком результати дещо покращилися
    Фото: Вікіпедія

    Лідером за прибутковістю залишається «ПриватБанк»

    У січні-липні чистий прибуток українських банків склав 39,765 млрд грн, тобто на 40,1% більше, ніж роком раніше (28,389 млрд грн). Про це повідоляє Національний банк України.

    Нацбанк опублікував список найбільш збиткових і прибуткових банків України за сім місяців 2021 року.

    ТОП-10 найприбутковіших банків:

    1. ПриватБанк (16,4 млрд грн);
    2. Сбербанк (3,3 млрд грн);
    3. Райффайзен Банк Аваль (2,8 млрд грн);
    4. ПУМБ (2,3 млрд грн);
    5. Універсал Банк (2 млрд грн);
    6. Альфа-Банк (1,9 млрд грн);
    7. ОТП Банк (1,6 млрд грн);
    8. Укрексімбанк (1,4 млрд грн);
    9. Укргазбанк (1,1 млрд грн);
    10. Сітібанк (0,9 млрд грн).

    Дев'ять банків показали збитки за підсумками півріччя:

    1. Земельний капітал (102,8 млн грн);
    2. Правекс Банк (100,6 млн грн);
    3. Промінвестбанк (59,5 млн грн);
    4. Юнекс Банк (25 млн грн);
    5. БТА Банк (22,5 млн грн);
    6. Український банк реконструкції та розвитку (5,3 млн грн);
    7. Альпарі Банк (4,7 млн грн);
    8. Траст Капітал (2,3 млн грн);
    9. АП Банк (2 млн грн).

    У минулому році з 73 платоспроможних українських банків були прибутковими й отримали чистий прибуток 47,7 млрд грн, що перекрило збитки восьми банків на загальну суму 6,4 млрд грн.

    Нагадаємо, нещодавно Нацбанк заборонив роботу низці ломбардів.

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    Теги: Національний банк банк гроші фінанси
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    Стало відомо, які українські банки заробляють найбільше