Стало відомо, які українські банки заробляють найбільше

Лідером за прибутковістю залишається «ПриватБанк»

У січні-липні чистий прибуток українських банків склав 39,765 млрд грн, тобто на 40,1% більше, ніж роком раніше (28,389 млрд грн). Про це повідоляє Національний банк України.

Нацбанк опублікував список найбільш збиткових і прибуткових банків України за сім місяців 2021 року.

ТОП-10 найприбутковіших банків:

ПриватБанк (16,4 млрд грн); Сбербанк (3,3 млрд грн); Райффайзен Банк Аваль (2,8 млрд грн); ПУМБ (2,3 млрд грн); Універсал Банк (2 млрд грн); Альфа-Банк (1,9 млрд грн); ОТП Банк (1,6 млрд грн); Укрексімбанк (1,4 млрд грн); Укргазбанк (1,1 млрд грн); Сітібанк (0,9 млрд грн).

Дев'ять банків показали збитки за підсумками півріччя:

Земельний капітал (102,8 млн грн); Правекс Банк (100,6 млн грн); Промінвестбанк (59,5 млн грн); Юнекс Банк (25 млн грн); БТА Банк (22,5 млн грн); Український банк реконструкції та розвитку (5,3 млн грн); Альпарі Банк (4,7 млн грн); Траст Капітал (2,3 млн грн); АП Банк (2 млн грн).

У минулому році з 73 платоспроможних українських банків були прибутковими й отримали чистий прибуток 47,7 млрд грн, що перекрило збитки восьми банків на загальну суму 6,4 млрд грн.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк заборонив роботу низці ломбардів.

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