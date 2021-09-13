Стало відомо, які українські банки заробляють найбільше
Лідером за прибутковістю залишається «ПриватБанк»
У січні-липні чистий прибуток українських банків склав 39,765 млрд грн, тобто на 40,1% більше, ніж роком раніше (28,389 млрд грн). Про це повідоляє Національний банк України.
Нацбанк опублікував список найбільш збиткових і прибуткових банків України за сім місяців 2021 року.
ТОП-10 найприбутковіших банків:
- ПриватБанк (16,4 млрд грн);
- Сбербанк (3,3 млрд грн);
- Райффайзен Банк Аваль (2,8 млрд грн);
- ПУМБ (2,3 млрд грн);
- Універсал Банк (2 млрд грн);
- Альфа-Банк (1,9 млрд грн);
- ОТП Банк (1,6 млрд грн);
- Укрексімбанк (1,4 млрд грн);
- Укргазбанк (1,1 млрд грн);
- Сітібанк (0,9 млрд грн).
Дев'ять банків показали збитки за підсумками півріччя:
- Земельний капітал (102,8 млн грн);
- Правекс Банк (100,6 млн грн);
- Промінвестбанк (59,5 млн грн);
- Юнекс Банк (25 млн грн);
- БТА Банк (22,5 млн грн);
- Український банк реконструкції та розвитку (5,3 млн грн);
- Альпарі Банк (4,7 млн грн);
- Траст Капітал (2,3 млн грн);
- АП Банк (2 млн грн).
У минулому році з 73 платоспроможних українських банків були прибутковими й отримали чистий прибуток 47,7 млрд грн, що перекрило збитки восьми банків на загальну суму 6,4 млрд грн.
Нагадаємо, нещодавно Нацбанк заборонив роботу низці ломбардів.