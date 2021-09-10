В Україні ліквідували черговий банк

НБУ відкликав банківську ліцензію та ліквідував банк «Земельний Капітал»

Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Земельний Капітал». Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

«Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення від 9 вересня 2021 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «КБ «Земельний Капітал», – йдеться в повідомленні.

11 серпня 2021 року правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення банку «Земельний капітал» до категорії неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням у встановлений договором або визначений законодавством України строк своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.

1 липня 2021 року правління Національного банку України ухвалило рішення віднести «Земельний капітал» до категорії проблемних у зв’язку з порушенням ним нормативів ліквідності. Із цього моменту фінансовий стан та показники банку погіршилися, обсяг високоліквідних активів зменшився до критичного рівня, що призвело до невиконання платежів клієнтів, зауважили в НБУ.

При цьому «єдиний власник АТ «КБ «Земельний капітал» не надав фінансової підтримки банку», – заявив регулятор.

Вкладники, розмір вкладів яких не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) суму у 200 тис. грн, отримають свої кошти у повному обсязі – це близько 70% вкладників банку. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають відшкодування в межах суми, яку гарантує ФГВФО.

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