Нацбанк порахував, скільки готівки на руках в українців

Фахівці оцінили обсяг готівки на руках у населення

Обсяг готівкової гривні на руках у населення України постійно зростає. Зараз цифра наближається до 600 млрд гривень. Про це розповів глава Національного банку України Кирило Шевченко, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, загальний точний обсяг грошей на руках у населення оцінюється в 594 млрд грн, 4 млрд із них припадають на монети, яких в обігу 13,8 млрд одиниць. Решта 590 млрд грн припадають на 2,9 млрд одиниць банкнот.

При цьому на кінець липня на руках у населення України було 548,62 млрд грн. Ще 45,97 млрд перебували в касах банків. А на початку 2021 року українці тримали 516,09 млрд грн при 42 млрд грн у банківських касах. Підсумкове зростання готівки на руках склало 6,5% за сім місяців.

Нагадаємо, в Міністерстві фінансів почалася розробка законопроєкту про непряме визначення доходів українців. Підсумковий документ можуть представити на обговорення вже до кінця 2021 року.

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