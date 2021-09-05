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    Економіка та фінанси

    Нацбанк порахував, скільки готівки на руках в українців

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    Тільки одних монет 4 млрд грн - Нацбанк порахував, скільки готівки на руках в українців
    Тільки одних монет 4 млрд грн
    Фото з відкритих джерел

    Фахівці оцінили обсяг готівки на руках у населення

    Обсяг готівкової гривні на руках у населення України постійно зростає. Зараз цифра наближається до 600 млрд гривень. Про це розповів глава Національного банку України Кирило Шевченко, передає Інтерфакс-Україна.

    За його словами, загальний точний обсяг грошей на руках у населення оцінюється в 594 млрд грн, 4 млрд із них припадають на монети, яких в обігу 13,8 млрд одиниць. Решта 590 млрд грн припадають на 2,9 млрд одиниць банкнот.

    При цьому на кінець липня на руках у населення України було 548,62 млрд грн. Ще 45,97 млрд перебували в касах банків. А на початку 2021 року українці тримали 516,09 млрд грн при 42 млрд грн у банківських касах. Підсумкове зростання готівки на руках склало 6,5% за сім місяців.

    Нагадаємо, в Міністерстві фінансів почалася розробка законопроєкту про непряме визначення доходів українців. Підсумковий документ можуть представити на обговорення вже до кінця 2021 року.

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    Теги: українці Кирило Шевченко населення
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    Нацбанк порахував, скільки готівки на руках в українців