Нацбанк знову підняв облікову ставку через сплеск інфляції

НБУ продовжив цикл підвищення ставок, розпочатий у березні та викликаний стрибком інфляції

Національний банк України прийняв рішення підвищити облікову ставку з 8,0% до 8,5% з 10 вересня 2021 року. Про це повідомив на брифінгу голова НБУ Кирило Шевченко.

Таким чином, Нацбанк продовжив цикл підвищення ставок, розпочатий у березні та викликаний стрибком інфляції.

«В умовах суттєвішого посилення фундаментального інфляційного тиску це є необхідним для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році та утримання під контролем інфляційних очікувань», – зазначив Шевченко.

Він нагадав, що в липні споживча інфляція прискорилася до 10,2% в річному вимірі, а у місячному вимірі ціни зросли на 0,1%.

Як відомо, Національний банк 23 липня ухвалив рішення підвищити облікову ставку до 8% річних. Раніше у червні НБУ ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 7,5%. З 16 квітня НБУ підвищив облікову ставку із 6,5% до 7,5%, а з 5 березня – із 6% до 6,5%.

Зазначимо, облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від Нацбанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: при нижчому прогнозованому показнику інфляції в порівнянні з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

До слова, фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення долара.