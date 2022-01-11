Яким українським містам віддають перевагу IT-фахівці: дослідження

Перші три місця за рівнем привабливості для працівників сфери IT посіли Київ, Харків та Львів

Найбільш привабливим в Україні містом для IT-фахівців є Київ

Українські IT-фахівці, що народилися та навчалися у Києві, найрідше вдаються до внутрішньої міграції в межах України. Про це йдеться у дослідженні порталу Dou.ua.

Згідно з висновками аналітиків, 96% тих фахівців, хто навчався у школі в Києві чи Київській області, залишилися там жити та працювати.

Також привабливими для IT-фахівців виявилися Львів та Харків, які залишають лише 10% людей, які вирішили пов'язати своє життя з ІТ. За даними порталу, саме в цих містах перебувають найбільші після Києва ІТ-спільноти України, тому в них наявні гарні умови для навчання та роботи.

Дещо гірші показники в Одеси, хоча 78% тих, хто обрав ІТ, залишаються у місті. Проте Одеса, хоч і є містом-мільйонником, значно поступається за розміром ІТ-спільноти Києву, Харкову та Львову.

Помітно відрізняється від інших міст-мільйонників у гірший бік Дніпро: лише 56% тих, хто живе у регіоні та обирає ІТ, залишаються тут.

Досить висока частка «айтішників» залишаються також у Чернівцях (68%) та Вінниці (58%).

інфографіка: dou.ua

В решті міст серед тих, хто обрав для себе ІТ, залишається менше половини: інші їдуть або відразу після школи або після університету. Останнє місце у рейтингу посіла Полтава: 87% тих, хто пов'язав життя з ІТ, їдуть звідти.

Найчастіше ІТ-фахівці переїжджають до Києва. Єдине місто, в яке, у свою чергу, їдуть кияни – це Львів (1% ІТ-фахівців, які закінчували школу у Києві та Київській області, зараз живуть у Львові).

Є лише два регіони, для яких Київ – не основний напрямок міграції. Це Івано-Франківськ і Тернопіль, звідки до Львова їдуть частіше, ніж до Києва (хоча до Києва з цих регіонів теж багато хто їде).

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