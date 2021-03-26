Голова EPAM Україна Антонюк: Дія City – це найкращий результат співпраці держави та ІТ-ком’юніті

Юрій Антонюк наголосив на важливості реформування ІТ-освіти

Концепція Дія City, яка передбачає створення особливих умов для ІТ, у сьогоднішньому варіанті - це найкращий результат співпраці держави та ІТ-ком’юніті. Таку думку висловив голова «EPAM Україна» Юрій Антонюк на пресконференції, присвяченій презентації доопрацьованого основного законопроєкту про Дія City №4303.

«Дія City – це найкращий результат нашої співпраці, і тому я, як і багато хто з моїх колег, підтримую цю концепцію. Я впевнений, що разом ми створимо найкращі умови і будемо гармонійно розвивати й існуючі сервісні напрями, і продуктові компанії, стартапи і хайтек, для того, щоб підтвердити, Україна – найкращий хаб і концентрація талантів», – наголосив він.

За його словами, під час підготовки законодавчої бази Дія City було знято більшість проблемних для галузі питань.

Водночас Антонюк також звернув увагу на необхідність узгодження деяких норм, які стосуються роботи невеликих компаній.

Голова ЕРАМ також наголосив на важливості реформування ІТ-освіти, оскільки без цього неможливий високотехнологічний розвиток країни. Він висловив надію, що це питання буде вирішено в рамках Дія City.

Нагадаємо, Дія City – це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який запроваджує комплекс стимулів для розвитку України як високотехнологічної цифрової держави. Наразі триває активна робота щодо розробки його законодавчої бази.