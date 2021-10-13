Чому дорожчають квартири? Фахівці пояснили причини

Підйом вартості квартир характерний як для первинного, так і для вторинного ринку.

Підйом вартості квартир характерний як для первинного, так і для вторинного ринку.

У вересні вартість квадратного метра на первинному ринку житла у столиці зросла ще 1,5%

В Україні зберігається тенденція до дорожчання квартир на ринку нерухомості. Забудовники кажуть, що до початку наступного року ця тенденція продовжиться. Серед причин називають здорожчання будматеріалів, інфляцію та попит, який нині тримається на докарантинному рівні. Про це у коментарі «Главкому» заявив керівник Асоціації професійних управителів нерухомості Анатолій Топал.

«На первинці така тенденція пояснюється кількома причинами. По-перше, значно подорожчали будівельні матеріали: від 40% до 200% у порівнянні з цінами, які були ще кілька місяців тому. По-друге, значно подорожчала корупційна складова для отримання дозвільного пакету документів у 2021 році. По-третє, значно збільшилася вартість будівельних робіт. Усе це відбувається на тлі інфляції, що зростає», – зазначив він.

До слова, портал виставленої на продаж нерухомості Lun.ua фіксує: у вересні вартість квадратного метра на первинному ринку житла у столиці в середньому становила 33 тис. грн, а це на 1,5% дорожче, ніж у серпні. Тенденція до здорожчання «квадратів» характерна і для усіх великих міст України, і для низки країн світу.

При зіставленні цін на житло у серпні та вересні цього року продовжує простежуватися тенденція до зростання: квадратний метр однокімнатної квартири наприкінці літа у столиці коштував $2,11 тис. (проти $2,16 тис. у вересні), двокімнатної – $2,07 тис. ($2,09 тис.), трикімнатної – $2,05 тис. (2,14 тис.).

Підйом вартості квартир характерний як для первинного, так і для вторинного ринку. Але, за словами Топала, окрім ринкових факторів, існує ще одна суто українська причина, яка здатна вплинути на ціни житла. Ідеться про можливі зміни до законодавства.

«Всі з жахом очікують голосування у другому читанні законопроєкту №5600. Якщо нардепи проголосують за той самий варіант документу, який розглядався у першому читанні, то на нас чекає моментальне підняття цін на первинному ринку на 20–35%», – зауважив Топал.

Думку про те, що у разі ухвалення такого закону ціна квартир різко підскочить, дещо раніше висловлював директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць. За його словами, у разі ухвалення документу у тому вигляді, який він мав під час першого читання, ціни на нерухомість зростуть на третину, а вся галузь будівництва опиниться в ситуації стагнації, впевнений експерт.

Але Анатолій Топал звертає увагу на ще один важливий момент, якого в Україні досі не помічають, а він може суттєво змінити тренди. На світовому девелоперському ринку назріває криза: йде вона з боку Китаю та може зачепити Україну. «Її вплив відчують міжнародні інвестиційні фонди, які представлені і в Україні», – пояснює фахівець.

Нагадаємо, після заяв про можливий дефолт одного з найбільших забудовників Китаю Evergrande, ще один забудовник не зміг вчасно оплатити борги.

До слова, ціни на нерухомість, що зростають, змушують людей по всьому світу відмовлятися від надії на набуття власного житла. Це феномен, який отримав поширення під час пандемії коронавірусу. Збільшуються як ціни покупки, так і ставки оренди квадратних метрів.