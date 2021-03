Хакери атакували австралійський телеканал перед виходом розслідування про Путіна

Невідомі хакери здійснили масштабну кібератаку на австралійський телеканал 9News Australia. Цей канал готував до показу випуск програми-розслідування Under Investigation про хімічні атаки, які організовує російське керівництво на чолі з президентом Володимиром Путіним

Атаці піддався також і портал TV Blackbox, що спеціалізується на новинах телеіндустрії, повідомляє DW.

Як випливає з анонсу, нове розслідування австралійських журналістів присвячено «смертоносній кампанії знищення за допомогою хімагентів», розгорнутої президентом РФ Володимиром Путіним «проти його ворогів» в західних країнах. При цьому TV Blackbox, посилаючись на експертів, з якими переговорив 9News, повідомив, що за атакою, швидше за все, стоять хакери «з Росії, що пояснюється витонченістю» нападу.

«Чи йдеться про кримінальний саботаж, або це – справа рук іноземної держави, зараз розслідується, проте (вже очевидно – ред.), що ця атака може виявити вразливість загальнонаціонального «масштабу», – пише команда 9News Australia в Twitter.

The technology that brings you 9 News every night is under attack by hackers.



Whether it’s criminal sabotage or the work of a foreign nation is still being investigated, but this attack could reveal a nationwide vulnerability. @MarkWBurrows #9News pic.twitter.com/YL8l1DLNVV