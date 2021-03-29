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    Хакери атакували австралійський телеканал перед виходом розслідування про Путіна

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    Хакери атакували австралійський телеканал перед виходом розслідування про Путіна

    Всі співробітники 9News Australia переведені на дистанційну роботу, поки IT-фахівці відновлюють виробничі системи

    Невідомі хакери здійснили масштабну кібератаку на австралійський телеканал 9News Australia. Цей канал готував до показу випуск програми-розслідування Under Investigation про хімічні атаки, які організовує російське керівництво на чолі з президентом Володимиром Путіним

    Атаці піддався також і портал TV Blackbox, що спеціалізується на новинах телеіндустрії, повідомляє DW.

    Як випливає з анонсу, нове розслідування австралійських журналістів присвячено «смертоносній кампанії знищення за допомогою хімагентів», розгорнутої президентом РФ Володимиром Путіним «проти його ворогів» в західних країнах. При цьому TV Blackbox, посилаючись на експертів, з якими переговорив 9News, повідомив, що за атакою, швидше за все, стоять хакери «з Росії, що пояснюється витонченістю» нападу.

    «Чи йдеться про кримінальний саботаж, або це – справа рук іноземної держави, зараз розслідується, проте (вже очевидно – ред.), що ця атака може виявити вразливість загальнонаціонального «масштабу», – пише команда 9News Australia в Twitter.

    Представники телеканалу пояснили, що вже «запустили ряд процесів, покликаних забезпечити повернення до нормального сітці мовлення», при цьому замість прямого ефіру довелося давати передачі в запису. На них атака ось не поширилася, тому за їх показ відповідає компанія на аутсорсингу – NPC Media.

    Всі співробітники 9News Australia переведені на дистанційну роботу, поки IT-фахівці відновлюють виробничі системи.

    Представники каналу відзначають, що присвячений Росії епізод Under Investigation вже знятий, і дії кіберзлочинців не завадять показати його в ефірі.

    Теги: IT-Фахівці розслідування Twitter
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