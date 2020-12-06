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    Економіка та фінанси

    Українська IT-компанія назавжди переходить на дистанційну роботу

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    Офіс на 2,8 тис. кв. м, на який було витрачено 1 млн євро, використовуватимуть як коворкінг для співробітників - Українська IT-компанія назавжди переходить на дистанційну роботу
    Офіс на 2,8 тис. кв. м, на який було витрачено 1 млн євро, використовуватимуть як коворкінг для співробітників

    Перехід на віддалений формат дозволить компанії наймати співробітників з інших міст і навіть країн

    Українська компанія Jooble з 1 січня 2021 року відправляє всіх своїх співробітників на віддалений формат роботи.

    Про це повідомляє MC.today.

    Загалом з початку березня 70% співробітників перейшли на «дистанційку» та більше не хочуть повертатися до офісу.

    Як зазначає СЕО Jooble Роман Прокоф’єв, працівники не бажають ходити в офіс з різних причин.

    «Одні бояться захворіти, інші – не хочуть витрачати час на поїздку до офісу, адже заощаджені години можна приділяти сім’ї, здоров’ю, хобі», – пояснює він.

    Перехід на віддалений формат дозволить компанії наймати співробітників з інших міст і навіть країн.

    Додається, що офіс на 2,8 тис. кв. м, на який було витрачено 1 млн євро, використовуватимуть як коворкінг для співробітників, які все ж захочуть іноді працювати поза домом.

    Jooble – сайт для пошуку роботи в Україні та світі, входить до трійки найпопулярніших ресурсів з працевлаштування. Компанія наразі присутня в 71 країні світу та оперує трафіком близько 90 млн відвідувачів на місяць.

    Теги: IT-Фахівці фінанси робота
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