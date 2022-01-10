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    Фахівці розповіли, чим «бавилися» хакери у 2021

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    За рік зафіксовано 41 млн підозрілих подій інформаційної безпеки - Фахівці розповіли, чим «бавилися» хакери у 2021
    За рік зафіксовано 41 млн підозрілих подій інформаційної безпеки
    фото з відкритих джерел

    Держспецзвʼязку назвала найпоширеніші кіберінциденти

    Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації за минулий рік зафіксувала 41 млн підозрілих подій та 147 кіберінцидентів. Про це Держспецзвʼязку повідомляє в Telegram.

    «За рік оперативним центром реагування на кіберінциденти Державного центру кіберзахисту (ДЦКЗ) Держспецзв’язку зафіксовано 41 млн підозрілих подій інформаційної безпеки, опрацьовано 160 тис. критичних подій, зареєстровано 147 кіберінцидентів», – ідеться у першому щорічному звіті за результатами роботи системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки.

    Відповідно до зібраних статистичних даних, найбільше кіберінцидентів стосувалися: шкідливого програмного коду – 28%, збору інформації зловмисниками – 18%, шахрайства – 6%.

    Нагадаємо, в Україні з початку року зросла кількість кібератак: що роблять хакери.

    До слова, хакер із Києва розробив «вірус», що привласнює гроші з крипто-гаманців.

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    Теги: кібербезпека хакер
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    Фахівці розповіли, чим «бавилися» хакери у 2021