Фахівці розповіли, чим «бавилися» хакери у 2021
Держспецзвʼязку назвала найпоширеніші кіберінциденти
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації за минулий рік зафіксувала 41 млн підозрілих подій та 147 кіберінцидентів. Про це Держспецзвʼязку повідомляє в Telegram.
«За рік оперативним центром реагування на кіберінциденти Державного центру кіберзахисту (ДЦКЗ) Держспецзв’язку зафіксовано 41 млн підозрілих подій інформаційної безпеки, опрацьовано 160 тис. критичних подій, зареєстровано 147 кіберінцидентів», – ідеться у першому щорічному звіті за результатами роботи системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки.
Відповідно до зібраних статистичних даних, найбільше кіберінцидентів стосувалися: шкідливого програмного коду – 28%, збору інформації зловмисниками – 18%, шахрайства – 6%.
Нагадаємо, в Україні з початку року зросла кількість кібератак: що роблять хакери.
До слова, хакер із Києва розробив «вірус», що привласнює гроші з крипто-гаманців.