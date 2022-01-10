Фахівці розповіли, чим «бавилися» хакери у 2021

За рік зафіксовано 41 млн підозрілих подій інформаційної безпеки

Держспецзвʼязку назвала найпоширеніші кіберінциденти

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації за минулий рік зафіксувала 41 млн підозрілих подій та 147 кіберінцидентів. Про це Держспецзвʼязку повідомляє в Telegram.

«За рік оперативним центром реагування на кіберінциденти Державного центру кіберзахисту (ДЦКЗ) Держспецзв’язку зафіксовано 41 млн підозрілих подій інформаційної безпеки, опрацьовано 160 тис. критичних подій, зареєстровано 147 кіберінцидентів», – ідеться у першому щорічному звіті за результатами роботи системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки.

Відповідно до зібраних статистичних даних, найбільше кіберінцидентів стосувалися: шкідливого програмного коду – 28%, збору інформації зловмисниками – 18%, шахрайства – 6%.

Нагадаємо, в Україні з початку року зросла кількість кібератак: що роблять хакери.

До слова, хакер із Києва розробив «вірус», що привласнює гроші з крипто-гаманців.

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