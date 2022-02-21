Бізнесмен, проти якого запровадили санкції, назвав обсяги відкатів на «Великому будівництві»

«Кажуть, що вони збирають десь 10% від обсягу. Порахуйте скільки це грошей від 100 млрд грн»

Підприємства, що виграють тендери на реалізацію проєктів «Великого будівництва», змушені за отримання права будувати дороги в рамках цієї державної програми робити «відкати» представникам влади, що курують цю президентську програму. Про це в інтерв’ю «Економічній правді» розповів власник кількох підприємств, що спеціалізуються на будівництві та ремонті доріг Араїк Амірханян.

За словами підприємця, координатор проєкту «Велике будівництво» від влади Юрій Голик є фактичним «сірим кардиналом» державної програми – саме він нібито розподіляє підряди потрібним компаніям, усуває конкурентів тощо. В Офісі президента ж питання «Великого будувництва курує заступник Андрія Єрмака Кирило Тимошенко.

Також Амірханян повідомив, що, за його даними, влада отримує в якості відкатів близько 10% від обсягів фінансування «Великого будівництва».

«Кажуть, що вони збирають десь 10% від обсягу. Порахуйте скільки це грошей від 100 млрд грн», – зазначив підприємець.

Ці гроші нібито виплачуються підприємствами-підрядниками представникам влади вже після завершення робіт та отримання грошей. Ще близько 0,5%, за даними Амірханяна, отримує СБУ, яка також задіяна в усуненні конкурентів тощо.

«Думаю, що частина йде партії, як собаці кістку підкидають, а решту відмивають усілякі Голіки, Тимошенки та Кубракови із СБУшниками. Президенту кажуть, що їм нічого не приносять чи принесли рубль, а насправді принесли 10 рублів. Мені здається, ситуація приблизно така», – вважає Араїк Амірханян.

У квітні 2021 року щодо Амірханяна та більшості його компаній були запроваджені персональні санкції . До того ж, його позбавили громадянства, що змусило бізнесмена виїхати з України.

Сам Амірханян стверджує, що санкції проти нього запровадили безпідставно, а за кримінальними справами стоїть Юрій Голик, якого бізнесмен називає «сірим кардиналом» «Великого будівництва».

Раніше повідомлялося, що Рада дала добро на приватні інвестиції у «Велике будівництво» доріг.

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