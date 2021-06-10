«Велике будівництво»: українці будують дороги за власні гроші

Жителі Волині почали збирати гроші на будівництво доріг, не дочекавшись «Великого будівництва» від президента

«Велике будівництво» виявилося не таким вже і великим. На Волині люди, не дочекавшись президентської програми, почали самотужки будувати дороги з власні гроші. Поки що назбирали гроші лише на те, щоб хоча б привести до ладу неасфальтовані шляхи.

За будівництво доріг за власні гроші взялися Жителі сел Духче та Сокіл Рожищенської громади (Волинська область). За словами ініціатора ремонту Юрія Сасовського, до збору грошей долучилися майже усі місцеві жителі.

Першими ремонтувати дорогу почали жителі Духче.

«Грейдер трошки розібрався нам з цією дорогою, ями позакидав. Мусили, якщо держава не може», – каже Юрій Сасовський.

Від Духча до обласного центру – майже 50 кілометрів. До колишнього районного центру Рожище – 20. Про ініціативу жителів села Духче дізналися у сусідньому Соколі. Там теж почали збирати гроші на облаштування дороги.

Просити односельчан відремонтувати дорогу в складчину не довелося, каже пенсіонерка Надія Піскунова.

«По хатах не ходили, а люди самі несли, як почули, що збираємо гроші на дорогу. У нас по вулиці самі вдови і ті подавали гроші, в яких пенсія 1700 гривень і ті дали по 100 гривень», – каже пенсіонерка.

Територіальна громада до ремонту дороги не долучилася. Як розповів «Суспільному» староста Олександр Сасовський, тендер на обслуговування цієї дороги оголошений і результати торгів будуть відомі в серпні.

«На даний момент ми не можемо долучитися. Зараз ця дорога ні в якому підпорядкуванні», – каже староста громади.

За коментарем журналісти звернулося до служби місцевих автодоріг. Як розповів фахівець зі зв’язків з громадськістю Микола Комаровський, автомобільна дорога С 031316 Берегове-Духче-Сокіл є в компетенції автомобільних доріг місцевого значення. Підприємство, яке обслуговувало її, вже використало свій фонд щебеню. Тому нині дорожники очікують завершення тендеру, де буде обрано нового підрядника.

Джерело: Суспільне