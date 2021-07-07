Статки Безоса оновили рекорд рейтингу Bloomberg

Минулий рекорд статків бізнесменів встановив Ілон Маск, в січні вони досягали $210 млрд

Статки засновника Amazon Джеффа Безоса збільшилися на $8,44 млрд за підсумком фінансових торгів

Як повідомляє Bloomberg, вони досягли $211 млрд – це найбільша сума для бізнесменів рейтингу агентства. Зростання статків Безоса пов'язане з подорожчанням акцій Amazon на 4,7%. Минулий рекорд статків бізнесменів встановив Ілон Маск, в січні вони досягали $210 млрд.

В даний час засновник Tesla і SpaceX знаходиться на другій сходинці з $181 млрд (–$4,7 млрд). Третє місце займає президент групи компаній LVMH Бернар Арно з $169 млрд (– $3,5 млрд).

На четвертому і п'ятому рядках – засновники Microsoft і Facebook Білл Гейтс ($147 млрд, – $424 млн) і Марк Цукерберг ($131 млрд, – $696 млн).

Нагадаємо, Джефф Безос пішов з посади головного виконавчого директора найбільшого у світі інтернет-ритейлера Amazon.com Inc. 5 липня, у день народження компанії.

Amazon, що продає товари і послуги через інтернет, заснована Безосом у США в 1994 році. Першими товарами сервісу були книги і музичні платівки. Пізніше почалася торгівля електротехнікою. Успіх принесла і можливість платного скачування фільмів, для подальшого перегляду без підключення до Інтернет. Зараз компанія не тільки продає, але виробляє товари: побутову техніку, книги, фільми і програми.

Як повідомлялося раніше статки засновника Amazon Джеффа Безоса перевищили $180 мільярдів. Це максимальна оцінка активів, яку коли-небудь фіксувало видання Forbes.