Уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус
Максимальна сума виплат при інвалідності - 840 тисяч гривень
Кабінет міністрів України визначив виплати медичним працівникам у разі встановлення інвалідності або смерті від коронавірусної інфекції.
Про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.
«На засіданні уряду, 17 червня 2020 року, прийнято важливі рішення, спрямовані на посилення соціального захисту медичних працівників. Постановою визначено виплати медичним працівникам у разі встановлення інвалідності або смерті від коронавірусної інфекції», - ідеться в повідомленні.
Згідно з рішенням уряду, медикам, які отримали через коронавірус інвалідність, передбачені такі виплати:
- I група інвалідності - 840 800 грн;
- II група інвалідності - 735 700 грн;
- III групи інвалідності - 630 600 грн.
У разі смерті медпрацівника члени його сім'ї отримають виплату в розмірі 1 мільйона 575,5 тисяч гривень.
Кошти на ці виплати передбачені державним бюджетом і будуть виплачені через Фонд соціального страхування.
Як повідомлялося, в Україні станом на 17 червня лабораторно підтверджено 33 234 випадки зараження коронавірусом, із них 2 445 дітей та 5 650 медичних працівників.
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Також нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні продовжено до серпня.