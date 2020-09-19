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    Економіка та фінанси

    Зеленський: мінімальну зарплату збільшили, на скільки змогли

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    Володимир Зеленський:&nbsp;звичайні люди, які живуть в Україні і які в більшості є платниками податків,&nbsp; радіють через збільшення мінімалки - Зеленський: мінімальну зарплату збільшили, на скільки змогли
    Володимир Зеленський: звичайні люди, які живуть в Україні і які в більшості є платниками податків,  радіють через збільшення мінімалки
    Фото: Офіс президента

    Президент зазначив, що деякі експерти розповідають, буцімто, збільшення мінімальної зарплати є великою помилкою

    Держава в умовах ринкової економіки не може встановлювати ціни на продукти харчування, але збільшує мінімальну зарплату, щоб у громадян зросли доходи.

    Про це заявив президент Володимир Зеленський під час поїздки до Тернопільській області 18 вересня, повідомляє пресслужба глави держави.

    Президент зазначив, що деякі експерти розповідають, буцімто, збільшення мінімальної зарплати є великою помилкою.

    «Але звичайні люди, які живуть в Україні і які в більшості є платниками податків, вони радіють… Що стосується мінімальної зарплати, то п'ять тисяч – це нічого. Ми збільшили, на скільки змогли, з 1 вересня. З 1 січня вона буде шість тисяч, а з 1 липня чи серпня – шість з половиною тисяч гривень», – зауважив Зеленський.

    Він наголосив, що громадяни відчують збільшення рівня мінімальної зарплати, оскільки від неї індексуються посадові оклади бюджетників.

    Президент також зазначив, що на ціни на продукти впливає багато чинників, серед іншого – погодні умови, обсяг урожаю, баланс експорту та імпорту, курс валюти тощо.

    «Що стосується зменшення цін, то в нас ринкова економіка. Держава не може «ламати» ціни та підприємства», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, згідно з проєктом дербюджету, мінімальна зарплата зросте в 2021 році на 30%. Заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6 тис. гривень і з 1 липня до 6,5 тис. гривень.

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