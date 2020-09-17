Кабмін скасував обмеження зарплат для керівництва держбанків



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Керівництво держбанків тепер може заробляти понад 47 тисяч гривень на місяць

Обмеження, на думку Мінфіну, несе в собі низку загроз для діяльності державних банків

Кабінет міністрів зняв заборону на виплату зарплат членам правління та наглядових рад державних «Ощадбанку», «Приватбанку» та «Укрексімбанку» понад ліміт у 47 тис. грн.

Відповідне рішення схвалене на засіданні уряду 16 вересня.

За ініціативи Мінфіну були внесені зміни до розпоряджень уряду від 29 квітня №477-479, які регулюють зарплати в трьох державних банках.

«Зазначені зміни, за інформацією, наданою Мінфіном, пов'язані з тим, що наявне на сьогодні обмеження щомісячних виплат винагороди та заробітної плати щодо членів органів управління банків на період карантину створює для держбанків значний операційний та стратегічний ризик, пов'язаний із втратою оперативного управління та належного контролю за діяльністю банків, а також ризик невиконання банками стратегій і бізнес-планів», – пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зазначається, що рішення погодили із одноденним техніко-юридичним доопрацюванням.

Як відомо, 13 квітня Верховна Рада схвалила зміни до держбюджету, якими на період карантину визначено граничну суму зарплат у держсекторі 10 мінімальними заробітними платами (47 230 грн).

Після цього Кабмін рекомендував обмежити з 1 квітня розмір зарплати голів правління, членів правління, голів і членів наглядових рад «Приватбанку», «Укрексімбанку» та «Ощадбанку».

Проте 28 серпня Конституційний суд визнав незаконним обмеження заробітних плат державних службовців і суддів на час карантину.

Таким чином ці норми втратили чинність з дня ухвалення Конституційним судом цього рішення.

До слова, у 2021 році мінімальна зарплата зросте на 30%.