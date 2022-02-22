Субсидії для пенсіонерів: хто не отримуватиме допомогу в 2022 році

Не всі пенсіонери, яким не вистачає трудового стажу для оформлення пенсії, мають право на отримання тимчасової фіндопомоги

Якщо пенсіонер має додаткові джерела прибутків, то субсидія не призначається

Право на отримання тимчасової фінансової допомоги від держави мають далеко не всі пенсіонери, яким не вистачає трудового стажу для оформлення пенсії. Таким правом можуть скористатися лише п'ять категорій українців. Про це повідомляє Юридичний портал України.

Українцям нагадали, що відповідно до п. 12 Постанови КМУ №1098 «Про Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату» від 27 грудня 2017 року, соцдопомога пенсіонерам не призначається випадку, якщо:

Особа отримує пенсію (зокрема і соціальну), працює чи веде іншу діяльність, отримуючи дохід.

Хтось із членів сім'ї протягом року перед зверненням по допомогу здійснив купівлю (оплату послуг) на суму понад 50 тис. гривень.

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні півроку перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Внаслідок вибіркової перевірки виявлено додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здавання в оренду житлового приміщення (будинку), заробіток членів сім'ї тощо).

У власності особи або членів її сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. м на 1 члена сім'ї та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю, або більше одного автомобіля (іншого ТЗ, механізму)

Зазначається, що, як і з оформленням субсидії, тимчасова фінансова допомога пенсіонерам, які не мають достатнього пенсійного стажу, може призначатися всупереч деяким вищезгаданим обмеженням після висновку комісії, якщо в сім'ї є людина з інвалідністю. Рішення приймається після обстеження матеріально-побутових умов людини. Оскаржити рішення соцзахисту можна в органі виконавчої влади вищого рівня або ж у суді.

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