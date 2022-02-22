Нардепи-боржники. Рейтинг рекордсменів за кількістю виконавчих проваджень

Майже половина депутатів Верховної Ради з виконавчими провадженнями

Верховна Рада представлена депутатами для ухвалення законодавства обов’язкового до виконання на всій території України. Фільтр виборів мав би відсіювати всіх недостойних. Однак, виявилося, що подекуди народні обранці порушують ними ж ухвалене законодавство. Аналітики YouControl з’ясували, щодо майже на кожного другого депутата було відкрито мінімум одне виконавче провадження (ВП). Усі фракції та групи представлені депутатами з виконавчими провадженнями, а рекордсменами за їх кількістю стали народні обранці з понад десятьма виконавчими провадженнями.

Виконавче провадження (ВП) – це завершальна стадія судового провадження. Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Боржник може виконати рішення суду добровільно, у протилежному випадку державний або приватний виконавець стягне заборгованість примусово. – це завершальна стадія судового провадження. Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Боржник може виконати рішення суду добровільно, у протилежному випадку державний або приватний виконавець стягне заборгованість примусово.

Кількість депутатів-боржників

У зв’язку з окупацією частини українських територій Верховна Рада представлена не 450, а 423 народними депутатами. За допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) Мінюсту аналітики YouControl з’ясували, що стосовно 180 депутатів було відкрито виконавчі провадження (станом на 03.02.2022р.). Більше того, у частини боржників з-під куполу парламенту було більше одного ВП. Таким чином 180 депутатам-боржникам вдалося назбирали аж 530 ВП сумарно.

Топ 5 рекордсменів за кількістю виконавчих проваджень

Абсолютним рекордсменом за кількістю ВП став депутат від фракції «Слуга народу» ‒ Ігор Негулевський. На його рахунку 28 ВП. На другому місці ‒ його колега з президентської фракції ‒ Володимир Тимофійчук. Він зібрав 19 ВП. Одразу за ним позафракційний депутат-мажоритарник з Донеччини ‒ Євген Яковенко, 16 ВП. На четвертому місці ‒ Олексій Ковальов від Слуги народу, 10 ВП. П’ятірку антирейтингу замикає Ілля Кива від фракції ОПЗЖ, 9 ВП.

П’ятірка нардепів-лідерів за кількістю виконавчих проваджень

Фракції та групи за кількістю виконавчих проваджень

Депутатські фракції та групи мають різну чисельність та відповідно різну кількість ВП у своїх представників. Для того, щоб коректно порахувати, які ж фракції та групи в лідерах за кількістю ВП, фахівці YouControl визначили кількість проваджень, що в середньому припадає на одного народного обранця.

Найбільш зразковими фракціями в частині кількості виконавчих проваджень на одного депутата стали «Опозиційна платформа за життя» (0,64 ВП) та «Європейська солідарність» (0,85). Одразу за ними дві депутатські групи «За майбутнє» та «Довіра» з однаковим значенням (1,00). У фракції «Голос» (1,2) більше ВП ніж загальна кількість членів фракції. «Батьківщина» (1,24) перевершила результат Голосу та на 25 членів фракції зібрала 31 ВП. Ще більше ВП на одного депутата у найбільшої в історії України фракції, яка самостійно формує коаліцію ‒ «Слуга народу» (1,38). У них на одного депутата припадає майже півтора ВП. Проте, найбільшою кількістю проваджень можуть похизуватися позафракційні (2,04) народні депутати. Ці 25 обранців, що не приєдналися до жодної з фракцій чи груп, мають в середньому по два провадження на кожного.

Розрахунок кількості виконавчих проваджень на одного депутата фракції/групи

Кому та за що заборгували депутати?

Найпоширенішою причиною виконавчого провадження серед депутатського корпусу є стягнення коштів на користь держави за різного роду адміністративні правопорушення. Найчастіше мова йде про стягнення штрафів за порушення правил дорожнього руху, стягнення аліментів, стягнення витрат виконавчого збору та провадження, конфіскація майна вилученого митними органами тощо.

За словами заступника керівника YouControl з правових питань Данила Глоби, інформація внесена до Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП), а також Єдиного реєстру боржників є відкритою і може бути врахована банком при прийнятті рішення з питань кредитування або роботодавцем при прийомі на роботу. Боржник (навіть якщо це народний депутат) не зможе продати будь-яку нерухомість, автотранспорт або корпоративні права, оскільки нотаріус або інший реєстратор відмовить йому у здійсненні реєстраційних дій. Його майно та банківські рахунки можуть бути арештованими, а сам боржник – обмежений у виїзді за кордон.

«Більше того, у випадку з народними депутатами та іншими національними публічними діячами це може дуже негативно відбитися на репутації. Крім прикрого факту боргу, журналісти або розслідувачі можуть виявити й інші «компроментуючі» обставини – наприклад, порушення правил дорожнього руху чи несплату аліментів, оскільки ця інформація є публічною: міститься в реєстрі та аналітичній системі для перевірки контрагентів YouControl. До прикладу, в модулі «Перевірка фізосіб« можна перевірити запитувану особу на наявність ризиків, пов'язаних з заборгованістю, судовими рішеннями, санкціями, власністю, недійсними документами, приналежністю до РЕРs, зниклих осіб, розшуку, корупціонерів, люстрованих тощо» – зазначає Данило Глоба.

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