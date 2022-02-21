На Вінниччині в'язень організував масштабну шахрайську схему (фото, відео)

Організатор схеми взяв у спільники ще одного засудженого і жінку, яка перебувала на волі

Засуджений, який відбуває покарання у Ладижинській виправній колонії за особливо тяжкий злочин, організував шахрайську схему і оббирав довірливих людей по всій Україні. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

Організатор схеми взяв у спільники ще одного засудженого і жінку, яка перебувала на волі. Шахраї телефонували випадковим людям, називали себе працівниками банку й отримували конфіденційну інформацію щодо їх банківських карток. Після того знімали з рахунків громадян гроші.

Організатору групи – 32 роки, його спільникові за гратами – 36, а жінці з Козятина, яка їм допомагала, – 42.

Поліцейські провели обшук за місцем відбування покарання засуджених і в помешканні їх спільниці, вилучили у них мобільні телефони, сім карти, планшет, чорнові записи, інші речові докази злочинної діяльності.

Встановлено десять потерпілих, які втратили близько 500 тис. грн (у сумі). Поліція встановлює інших осіб, які постраждали від дій шахраїв. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). За такий злочин передбачено покарання до восьми років позбавлення волі.

Автор: Поліція Вінниччини

Нагадаємо, у Крижопільському виправному центрі, де засуджений відбуває покарання за вчинення шахрайства, він організував схему викрадення грошей із банківських рахунків. Серед постраждалих – мешканці різних регіонів України.

Також у Києві шахраї ошукали пенсіонерів на понад 2 млн грн.

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