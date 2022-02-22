Шмигаль розповів, що буде з пенсіями у березні на тлі агресії РФ

Прем’єр розказав, чи відбудеться підвищення пенсій на тлі ескалації на кордоні

Прем'єр запевнив, що ситуація з виплатами під контролем

Вже в березні 2022 року на пенсіонерів чекає масштабне підвищення виплат, але на кордоні наростає військова загроза з боку РФ і українці бояться, що планова індексація буде зірвана. Про те, що буде з обіцяним підвищенням пенсій розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання депутатів у Верховній Раді.

Прем'єр запевнив, що ситуація з виплатами під контролем та підвищення буде проведено вчасно. За словами Шмигаля, українці отримають підвищені пенсії вже у березні.

Глава уряду зазначив, що незважаючи на ескалацію на кордоні на рахунках уряду України, достатньо коштів, щоб профінансувати всі заплановані витрати.

«Інформаційний тиск та ескалація біля наших кордонів впливають на економічне тло, але ситуація залишається стабільною та контрольованою», – заявив глава Кабміну.

Також стало відомо, яким буде середній розмір індексації для пенсіонерів: пояснення Мінсоцполітики.

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