Субсидії на 2022 рік. Стало відомо, чого очікувати українцям (відео)

Разумков: «У проєкті Держбюджету-2022 закладається на майже 9 млрд грн. менше для виплат субсидій на наступний рік»

В Україні різко скоротилася кількість людей, які можуть розраховувати на отримання субсидії у 2022 році. Про це заявив ексспікер парламенту та голова об’єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «Наш».

«У проєкті Держбюджету-2022 закладається на майже 9 млрд грн менше для виплат субсидій на наступний рік, ніж фактично буде виплачено у цьому році. Ми повинні розуміти, що в нас навряд чи стане менше людей, які будуть потребувати допомоги держави, але їх можуть штучно зменшувати», – уточнив Разумков.

Про те, на які «хитрощі» йде держава заради того, щоб скоротити кількість одержувачів субсидій, розповів в ефірі Апостроф Live експерт з економічних питань Олег Пензін.

За його словами, останнім часом в Україні з'являється все більше прецедентів, коли держава навіть не просто позбавляє сім'ю субсидії, а вимагає повернути ці кошти назад.

«Беремо загальну кількість субсидіантів, які були минулого року – це приблизно 3,2 мільйони сімей. І дивимося загальна кількість субсидіантів цього року – це близько 2,5 мільйона. Треба розуміти, що через рік ми не стали багатшими, і ні в кого язик не повернеться сказати, що енергоносії стали дешевшими. Тобто таке зменшення кількості субсидіантів відбулося не тому, що ми стали краще жити, а тому, що держава значно погіршила умови надання субсидій», – пояснив експерт.

Нагадаємо, середній розмір субсидії в опалювальному сезоні у 2021-2022 році складатиме близько дві тисячі гривень, заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час брифінгу. За її словами, уряд планує збільшити програму субсидій у поточному році ще на 12,1 мільярда гривень.

Також відомо, що субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.

Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що в поточному році субсидія призначається, виходячи з єдиних для всієї України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг. Підвищені нормативи будуть діяти тільки в разі введення в регіоні червоного рівня карантину.

До слова, пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію».