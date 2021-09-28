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    Економіка та фінанси

    Міністерка назвала середній розмір субсидії в опалювальному сезоні

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    Середній розмір субсидії в опалювальному сезоні 2021-2022 року складатиме близько двох тисяч гривень - Міністерка назвала середній розмір субсидії в опалювальному сезоні
    Середній розмір субсидії в опалювальному сезоні 2021-2022 року складатиме близько двох тисяч гривень
    фото: provce.ck.ua

    Станом на сьогодні субсидія вже призначена майже 2,5 млн домогосподарств

    Середній розмір субсидії в опалювальному сезоні у 2021-2022 році складатиме близько дві тисячі гривень, заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час брифінгу. За її словами, уряд планує збільшити програму субсидій у поточному році ще на 12,1 мільярда гривень.

    У бюджеті на цей рік на виплати субсидій закладено 35,2 мільярда гривень і затримок із фінансуванням соцвиплат не буде, запевнила міністерка. За її словами, середній розмір субсидії в опалювальному сезоні 2021-2022 року складатиме близько двох тисяч гривень, а у разі підвищення тарифів субсидії будуть перераховуватися автоматично.

    «Люди зараз спитають, що буде, якщо зростатимуть тарифи, куди бігти, які довідки потрібні, щоб збільшити розмір субсидій? Я хочу зразу відповісти. Не потрібно нікуди бігти й не потрібно ніякі довідки приносити. Якщо зростатимуть тарифи на комунальні послуги розмір субсидій для отримувачів буде переглянутий автоматично. Якщо ж людина не отримувала субсидію, але в результаті зростання тарифів їй знадобилася така допомога, то вона може звернутися в будь-який моменті такій людині субсидію призначать одразу в місяць звернення», – зазначила Лазебна.

    Торік субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримували близько трьох млн домогосподарств. Станом на сьогодні субсидія вже призначена майже 2,5 млн домогосподарств.

    «Деякі регіони можуть повернутися до червоної зони з усіма відповідними обмеженнями. Що у такому випадку буде відбуватися з субсидіями? Для мешканців регіонів, які потраплять до червоного рівня небезпеки одразу на 50% будуть збільшені норми споживання основних комунальних послуг при розрахунку субсидій. Це відбудеться автоматично», – повідомила урядовиця.

    Також відомо, що субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.

    Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що в поточному році субсидія призначається, виходячи з єдиних для всієї України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг. Підвищені нормативи будуть діяти тільки в разі введення в регіоні червоного рівня карантину.

    До слова, пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію».

    Нагадаємо, Кабінет міністрів буде просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. На житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень.

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    Теги: ЖКГ тарифи субсидія Міністерство соціальної політики опалювальний сезон комуналка уряд послуги Марина Лазебна
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    Міністерка назвала середній розмір субсидії в опалювальному сезоні