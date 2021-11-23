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    Через коронавірус у прем’єра Франції низка європейських політиків пішли на самоізоляцію

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    Глава французького уряду Жан-Кастекс проведе на самоізоляції 10 днів - Через коронавірус у прем’єра Франції низка європейських політиків пішли на самоізоляцію

    Глава французького уряду Жан-Кастекс проведе на самоізоляції 10 днів

    фото: AFP

    Прем'єр-міністр Франції пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу, отримавши дві дози препарату AstraZeneca

    Прем'єр-міністр Франції Жан-Кастекс отримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на канцелярію прем'єра.

    Там повідомили, що Кастес проведе на самоізоляції 10 днів.

    «Його робочий розклад найближчими днями буде змінено, щоб він продовжував свою діяльність, перебуваючи в ізоляції», – наголошується в повідомленні.

    Коронавірусна інфекція також була підтверджена в однієї з дочок політика.

    Через те, що хвороба була підтверджена у Кастекса, на карантин вимушено пішли прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, який контактував з ним, а також низка міністрів федерального уряду через контакти з прем'єром Франції в рамках нещодавнього французько-бельгійського засідання з безпеки.

    Крім того, до отримання негативного результату тесту на самоізоляції перебуватиме глава МВС, МЗС, міноборони та юстиції Бельгії, які також були присутні на зустрічі з главою уряду Франції.

    Відомо, що прем'єр-міністр пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу, отримавши дві дози препарату виробництва компанії AstraZeneca. Останній укол було зроблено 19 червня 2021 року.

    Нагадаємо, у понеділок в Україні підтвердили 12,7 тис. нових хворих на Covid-19, за добу коронавірус забрав життя 720 українців.

    До слова, Pfizer заявляє про 100% ефективність своєї вакцини: нове дослідження.

    Також повідомлялося, що Covid-19 вибився у «лідери» серед найчастіших причин смерті українців у 2021 році.

    Нагадаємо, нові «альфа»- і «дельта»-штами коронавірусу еволюціонують, щоб заражати більше людей. До такого висновку прийшли вчені з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США.

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    Теги: здоров'я Франція Бельгія політика коронавірус
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    Через коронавірус у прем’єра Франції низка європейських політиків пішли на самоізоляцію