Сумщина: судові справи через борги за доставку газу загрожують 94 тис. домогосподарств

«Сумигаз» до недобросовісних платників буде застосовувати стягнення боргів у судовому порядку

Неплатежі за доставку газу ставлять під загрозу отримання споживачами житлової субсидії

Понад 90 тисяч споживачів природного газу області ігнорують питання оплати за спожиту послугу. Сума заборгованості перед газорозподільною компанією АТ «Сумигаз» сягає 14 млн грн. До недобросовісних платників буде застосовано стягнення боргів у судовому порядку, тож клієнти можуть понести додаткові фінансові витрати.

Неплатежі також ставлять під загрозу отримання споживачами житлової субсидії. АТ «Сумигаз» направляє управлінню соціального захисту населення списки клієнтів-боржників. У разі несплати за розподіл газу протягом трьох місяців, житлова субсидія не призначатиметься. АТ «Сумигаз» просить клієнтів відповідально підійти до оплати за послугу доставки газу, адже це гарант безпеки й комфорту в сезон низьких температур.

«Своєчасна оплата за доставку газу – це кошти для утримання газових мереж та обладнання на них, виконання капітальних реконструкцій та поточних ремонтів, підтримки належного тиску газу, аби газ був доставлений до кожного споживача. Суттєва частина плати за розподіл газу спрямовується на роботу аварійно-диспетчерської служби 104, яка в режимі 24/7 захищає здоров’я, життя і безпеку усіх користувачів», – відзначає технічний директор АТ «Сумигаз» Микола Мурчич.

Сплатити за доставку газу можна за допомогою онлайн-сервісів: особистого кабінету на сайті 104.ua, мобільного додатку 104ua, чат-ботів 7104ua в Viber і Telegram.

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