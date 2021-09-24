Шмигаль каже, що заборгованості щодо субсидій в Україні немає

Раніше уряд попросив, щоб Рада виділила іще 12 млрд грн на субсидії у 2021 році

Глава уряду розповів, скільки господарств отримуватимуть субсидії під час опалювального сезону

В Україні заборгованості по субсидіях на комунальні послуги немає, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду. За його словами, уряд нормативно не визначав, що субсидії мають отримувати конкретна кількість родин.

«Уряд разом з колегами народними депутатами запропонували додатково цього року виділити 12 млрд грн на програму субсидій. Субсидії отримають всі, хто їх дійсно потребує», – заявив Шмигаль.

За його словами, близько трьох мільйонів господарств будуть їх отримувати в опалювальному сезоні. Прем’єр-міністр також заявив про те, що «до початку опалювального сезону в нас абсолютно вистачає грошей на всі ці виплати».

«Жодної заборгованості по субсидіях немає. Всі, хто потребує субсидій на комунальні послуги, їх отримають. І ми нормативно не визначаємо, що це має бути конкретна кількість родин», – підсумував Шмигаль.

Напередодні ми повідомляли, як українцям нараховуватимуть субсидії. Відповідне роз’яснення дало Мінсоцполітики.

До слова, пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію».

Раніше Мінсоцполітики дало важливу інформацію щодо субсидій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів буде просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. На житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень.