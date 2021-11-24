Нардепи зареєстрували законопроєкт про продовження особливого статусу Донбасу

Закон про особливий статус Донбасу з 2014 року щорічно продовжувався

Автори документа – переважно члени фракції «Слуга народу»

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді України 23 листопада проєкт закону №6342 про внесення змін до закону щодо особливого статусу Донбасу. Повідомлення про це з'явилося на сайті Верховної Ради.

Автори документа – переважно члени фракції «Слуга народу». У документі пропонується в черговий раз продовжити дію першої статті Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» від 16 вересня 2014 року. У його поточній редакції термін дії закону закінчується 31 грудня 2021 року.

Сам текст законопроєкту поки що не опублікували.

Нагадаємо, закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» був прийнятий Радою ще у вересні 2014 року і відтоді щорічно продовжувався.

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