Як виплачуються субсидії під час війни: подробиці

Тарифи на комунальні послуги в Україні планують заморозити, поки триває війна

Під час дії воєнного стану українцям автоматично продовжуватимуться субсидії

До кінця війни Мінсоцполітики автоматично продовжуватиме виплату всіх допомог, у тому числі соцдопомог та субсидій. Громадянам не потрібно звертатися для цього до держорганів. Про це заявила очільниця відомства Марина Лазебна в інтерв'ю «Уніан».

«Ми автоматично без звернення людини продовжили під час дії воєнного стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг та спростили призначення для нових отримувачів», – заявила Лазебна.

За її словами, близько 6 млн людей в Україні отримує соцдопомогу, а пенсію – ще близько 11 млн.

Міністр додала, що вдалося профінансувати всі виплати навіть у тих регіонах, які опинилися під окупацією російських військ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тарифи на комунальні послуги в Україні планують заморозити, поки триває війна. У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроєкт.