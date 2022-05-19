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    Економіка та фінанси

    Як виплачуються субсидії під час війни: подробиці

    Тарифи на комунальні послуги в Україні планують заморозити, поки триває війна - Як виплачуються субсидії під час війни: подробиці
    Тарифи на комунальні послуги в Україні планують заморозити, поки триває війна
    фото з відкритих джерел

    Під час дії воєнного стану українцям автоматично продовжуватимуться субсидії

    До кінця війни Мінсоцполітики автоматично продовжуватиме виплату всіх допомог, у тому числі соцдопомог та субсидій. Громадянам не потрібно звертатися для цього до держорганів. Про це заявила очільниця відомства Марина Лазебна в інтерв'ю «Уніан».

    «Ми автоматично без звернення людини продовжили під час дії воєнного стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг та спростили призначення для нових отримувачів», – заявила Лазебна.

    За її словами, близько 6 млн людей в Україні отримує соцдопомогу, а пенсію – ще близько 11 млн.

    Міністр додала, що вдалося профінансувати всі виплати навіть у тих регіонах, які опинилися під окупацією російських військ.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тарифи на комунальні послуги в Україні планують заморозити, поки триває війна. У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроєкт.

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    Теги: росія окупанти тарифи міністр війна фінансування Україна послуги окупація Марина Лазебна #stoprussia
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    Як виплачуються субсидії під час війни: подробиці