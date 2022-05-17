Тарифи на комунальні послуги під час війни. Рада зареєструвала важливий законопроєкт

У разі ухвалення документа мораторій діятиме на час воєнного стану та протягом шести місяці з моменту його припинення чи скасування

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо запровадження мораторію на підвищення цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану. Про повідомляє «Главком».

Проєкт документу передбачає введення мораторію на час воєнного стану та протягом шести місяці з моменту його припинення чи скасування.

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що на 10 травня 2022 року загальні втрати економіки України через війну, враховуючи як прямі, так і не прямі збитки (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо) коливаються від $564 млрд до $600 млрд.

Також через війну зруйновано, пошкоджено чи захоплено 35,2 млн квадратних метрів житлового фонду, щонайменше 208 підприємств, 580 закладів охорони здоров’я, 562 дитячих садочків, 156 складів, 102 релігійні споруди, 83 адмінбудівлі, 27 нафтробаз, 12 цивільних аеропортів.

Незважаючи на таку ситуацію, квитанції про оплату житлово-комунальних послуг надходять щомісяця.

Разом з тим, Кабінет міністрів намагався врегулювати питання, пов’язане з не підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги під час війни. А саме уряд прийняв постанову № 502 від 29 квітня 2022 року «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану», якою рекомендував органам, уповноваженим встановлювати тарифи, не підвищувати тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення для населення протягом дії воєнного стану в Україні, але не раніше завершення поточного опалювального періоду.

«Однак рекомендація не означає обов’язку. Отже, доцільно передбачити у законі, що тарифи на житлово-комунальні послуги під час всього періоду воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування, у встановленому законом порядку, не можуть бути збільшені. Встановлення такого мораторію вкрай необхідне для підтримки всіх громадян України, незалежно від місця, де вони зараз проживають», – наголосила нардеп і авторка законопроєкту Анастасія Ляшенко.

Нагадаємо, що в Україні триває 83-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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