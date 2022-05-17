Комунальні тарифи під час війни: скільки платитимемо з 1 червня

Під час воєнного стану уряд ухвалив рішення «заморозити» тарифи на електроенергію

Вже відомо, скільки українці платитимуть за комунальні послуги, починаючи з червня

Влада озвучила тарифи на комунальні платежі з 1 червня поточного 2022 року – йдеться про тарифи за газ, водопостачання та електроенергію.

Кабінет міністрів вирішив залишити ціни на газ для населення без змін на рівні восьми гривень за кубометр. Пільгова ціна діятиме і для критично важливих підприємств.

Говорячи про електроенергію, варто зазначити, що у зв'язку з режимом воєнного стану ще у квітні 2022 року уряд ухвалив рішення «заморозити» тарифи на електроенергію. Додамо, що таке рішення діятиме ще як мінімум упродовж пів року.

В цей час тарифи на електроенергію в Україні виглядають так:

до 250 кВт*год – при оплаті 1,44 гривні за 1 кВт*год;

понад 250 кВт*год – при оплаті 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Що стосується тарифів на воду, то тут необхідно пам'ятати, що тарифи для водоканалів і підприємств, що займаються водовідведенням та водопостачанням, встановлюються Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг. Поки що регулятор не повідомляв про зміни тарифів.

Днями Кабінет міністрів запропонував парламенту заборонити підвищувати ціни на комунальні послуги під час дії воєнного стану. Пропозиція Кабміну передбачатиме запровадження мораторію на підвищення тарифів на період воєнного стану та шість місяців після його завершення.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чи спишуть комунальні борги українцям після війни. Також очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна розповідала, як українцям виплачують субсидії та соцдопомогу в умовах війни.