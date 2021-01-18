Субсидія на електроенергію: експерт пояснив, що потрібно для отримання

Для отримання субсидії на електроенергію потрібно технічне підтвердження обладнання

Майже третина українських домогосподарств використовує електроенергію для опалення

Міністерство соціальної політики доручило облдержадміністраціям розглянути питання надання субсидії громадянам, які використовують електроенергію для індивідуального опалення.

Про порядок надання субсидій на електроенергію розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

«Для отримання такої субсидії потрібно технічне підтвердження обладнання, яке використовує електроенергію для опалення. Коли громадяни або споживачі встановлювали таке обладнання, вони брали технічні умови на підключення такого обладнання до електромережі будинку. За наявності технічних умов або документа, який засвідчує збільшення потужності підключення, будуть надані субсидії», – повідомив Білявський.

Експерт додав, що в цілому в Україні близько 30% домогосподарств, або 450 тис., використовують електроенергію для виробництва теплової енергії.

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