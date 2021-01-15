Через морози у Києві посилюють опалення

Під час похолодання батареї опалення в домівках киян стануть теплішими

Київтеплоенерго збільшує температуру теплоносія

Через значне похолодання комунальне підприємство «Київтеплоенерго» посилює опалення в місті. Про це повідомила пресслужба підприємства.

«Згідно із затвердженим графіком, відповідно до зниження температури повітря поступово збільшують температуру теплоносія від київських ТЕЦ та більш ніж 200 котелень», – інформує Київтеплоенерго.

Окрім того, за останній тиждень перевірено майже 3 тис. теплопунктів та теплокамер.

Для забезпечення потреби Києва у тепловій та електричній енергії на столичних теплоелектроцентралях № 5 і № 6 працюють усі 6 енергоблоків. До слова, усе електричне обладнання перед сильним похолоданням також проходить додаткове обстеження.

Як повідомлялося, робота 35 аварійних бригад КП «Київтеплоенерго» переведена у посилений режим і зв’язку із значним похолоданням. Уся спецтехніка пройшла додатковий огляд та готова до роботи в умовах низьких температур.

Нагадуємо, що 15-16 січня в Києві очікується значне зниження температури. вночі 15-16 січня синоптики прогнозують до 13-18° морозу, вдень – до 11-15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

На період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки. Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, при вході відвідувачі проходять термоскринінг.

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