Як даватимуть субсидію на електроопалення: з'явилися перші деталі

Зараз близько 400 тисяч домогосподарств користуються електроопаленням

Кабінет міністрів пропонує механізм субсидій для домогосподарств, які користуються електроопаленням. Про деталі нововведення розповів перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, пише Укрінформ.

Корнієнко нагадав, що близько 400 тисяч домогосподарств зараз користуються електроопаленням. Це й міста, там, де були тарифи в 30-кілометровій зоні атомних станцій, пільгові тарифи, і просто був пільговий тариф на 3000 кіловатів для таких домогосподарств.

«Уряд пропонує механізм субсидій, тобто монетизації цієї пільги. Раніше це була перехресна субсидія з боку Енергоатому, зараз це буде просто пряма субсидія для домогосподарств із боку уряду, яка буде видаватися стандартними механізмами видачі субсидій», – розповів Корнієнко.

Він зазначив, що для отримання такої субсидії потрібно буде звернутися до Міністерства соціальної політики. Корнієнко не виключає, що уряд передбачить можливість і онлайнових звернень.

«Вона буде видаватися починаючи із січня. Тобто, навіть заднім числом, якщо люди будуть реєструватися вже в лютому, вона буде їм потрапляти й за січень, і за лютий відповідно й далі за березень», – пояснив депутат.

Він уточнив, що буде певний механізм розрахунку субсидії, її розмір становитиме близько тисячі гривень.

Нагадаємо, газорозподільна компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону.