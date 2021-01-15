У Києві протестують проти підвищення тарифів та локдауну

У Києві тарифи на тепло і гарячу воду не зросли

На місці проведення акції чергують сили поліції спеціального призначення, а також поліція діалогу

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Під стелою на Майдані зібралося близько 100 людей. У руках вони тримають банери і плакати, присвячені підвищенню цін на «комуналку», а також проти локдауну.

Зокрема, до протесту проти тарифів долучилися і представники руху #SaveФОП, які протестують на Майдані Незалежності з 15 грудня.

На місці проведення акції чергують сили поліції спеціального призначення, а також поліція діалогу.

Зазначимо, в Києві тарифи на тепло і гарячу воду не зросли. Про це днями повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року.

Нагадаємо, на тлі протестів українців, викликаних значним зростанням вартості газу для побутових споживачів, влада взялася шукати шляхи для її зниження.

Компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону. Нові тарифи затвердять 19 січня. Сума платіжок зменшиться на 500–800 грн.

Проте такі рішення влади не зупинили українців. У Лубнах 15 січня триває акція протесту проти високих тарифів на газ. На Запоріжжі активісти перекрили важливу трасу.