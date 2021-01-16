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    Економіка та фінанси

    Кому не призначать субсидію: перелік умов

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    Кому не призначать субсидію: перелік умов

    У 2021 року змінилися правила назначеніяжіліщних субсидій

    З початку 2021 року у зв'язку з децентралізацією змінюються підходи реалізації жителями територіальних громад права на соціальний захист.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

    Що змінилося:

    • З 1 січня 2021 року всі звернення за призначенням різних видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та компенсацій громадяни повинні подавати через «фронт-офіси» територіальної громади, які в свою чергу забезпечують їх передачу в органи соціального захисту населення райдержадміністрацій.
    • Виняток становлять документи, які надсилаються поштою або подаються в електронному вигляді.

    Субсидію не призначать при таких умовах:

    • Загальна площа житла перевищує 120 м2 в багатоквартирному будинку або 230 м2 в індивідуальному будинку.
    • Якщо хто-небудь з членів домогосподарства має у власності машину, випущену менше 5 років назад.
    • Якщо в складі сім'ї є особи, які за попередніх півроку не отримували ніяких доходів або отримували доходи менше мінімальної зарплати і не платили єдиний соціальний внесок і при цьому не вчилися і не отримували ніяких посібників від держави (пенсію, соціальну допомогу і т. д.).
    • Якщо хто-небудь з членів домогосподарства протягом року перед зверненням за субсидією купував земельну ділянку, квартиру або будинок, автомобіль, а також будь-які товари або послуги (крім медичних та освітніх) на суму понад 50 тис. грн.
    • Якщо у домогосподарства на три місяці прострочена оплата за житлово-комунальні послуги на суму понад 20 неоподатковуваних мінімумів (340 грн).
    • Тим, хто не повернув на вимогу органу соціального захисту переплату за попередньою субсидії.
    • Тим, хто має заборгованість по аліментах більше трьох місяців (крім алко- або наркозалежних або ув'язнених).
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    Теги: економіка субсидія комуналка
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