Суд оголосив перерву у справі про незаконність продажу Приватбанку державі до 4 червня



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Коломойський у інтерв'ю Bihus.Info заявив, що хоче, аби держава повернула йому Приватбанк, щоб отримати від держави «компенсацію» у розмірі щонайменше $2 мільярди

У позові олігарх Коломойський намагається визнати недійною угоду з продажу всіх своїх акцій Приватбанку за 1 гривню Міністерству фінансів України

Господарський суд Києва оголосив перерву до 4 червня у розгляді справи за позовом колишніх власників Приватбанку, які вимагають визнати незаконним договір продажу банку державі під час націоналізації.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на свого кореспондента.

У позові олігарх Ігор Коломойський та пов’язана з ним компанія Triantal Investments Ltd. намагаються визнати недійною угоду з продажу всіх своїх акцій Приватбанку за 1 гривню Міністерству фінансів України. Фактично ця угода означала перехід банку до державної власності.

Напередодні Ігор Коломойський у інтерв'ю Bihus.Info заявив, що хоче, аби держава повернула йому «Приватбанк» або отримати від держави «компенсацію» у розмірі щонайменше 2 мільярди доларів.

Нагадаємо, що за декілька днів до виборів суди ухвалили одразу три рішення на користь колишнього власника «Приватбанку» Ігоря Коломойського. Так, 18 квітня — за три дні до другого туру виборів — Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації Приватбанку.

Пізніше Окружний адміністративний суд Києва ухвалив ще одне рішення на користь Коломойського, скасувавши рішення Нацбанку щодо визначення переліку пов’язаних з банком осіб.

20 квітня Печерський суд Києва скасував майнову поруку Коломойського за кредитами, які Національний банк видав Приватбанку у 2013 році. Загальна сума цих кредитів складає 9,2 мільярда гривень. Згодом Коломойський подав 5 позовів про скасування своїх боргів перед НБУ за поручительством на користь Приватбанку.

Як повідомлялося, суд відмовив НБУ в знятті арешту з активів екс-власників Приватбанку для їх продажу.