Суд відмовив НБУ в знятті арешту з активів екс-власників «Приватбанку» для їх продажу



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Як повідомили в прес-службі НБУ, Нацбанк залишається забезпеченим кредитором за зобов'язаннями «Приватбанку» незалежно від рішення суду

Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України (НБУ) в задоволенні скарги про зняття арешту з активів компаній, пов'язаних із колишнім власником «Приватбанку» (Київ) Ігорем Коломойським.

У рішенні суду від 17 квітня 2019 року, розміщеному в Єдиному реєстрі судових рішень 2 травня, значиться, що суд зберіг арешт активів, які було передано в іпотеку/заставу НБУ як забезпечення виконання зобов'язань «Приватбанку» за кредитами рефінансування.

Під час судового процесу представник НБУ наполягав, що арешт цих активів необхідно скасувати, оскільки Печерський райсуд Києва в 2017 році вже наклав арешт на те саме майно і такий запобіжний захід є чинним. Крім цього, повторний арешт активів унеможливлює задоволення його вимог за рахунок предмета іпотеки (застави), зокрема шляхом реалізації позасудового способу звернення стягнення.

Під арештом перебувають зерновий термінал «Бориваж», 15 земельних ділянок за адресою м. Яремче, с. Поляниця (Івано-Франківська обл.), де розташовується гірськолижний курорт «Буковель», готель «Жовтневий» у Дніпрі, ангар для обслуговування літаків, 34 земельних ділянки в Одеській області, більше ніж 1 тис. од. залізничного рухомого складу, а також численні квартири та нежитлові приміщення.

Як повідомили в прес-службі НБУ, Нацбанк залишається забезпеченим кредитором за зобов'язаннями «Приватбанку» незалежно від рішення суду.

«У разі порушення законних прав та інтересів НБУ як забезпеченого кредитора Національний банк діятиме в межах, визначених законодавством», -сказав представник прес-служби.

Нагадаємо, збитки «Приватбанку» сягнули 210 мільярдів через кредити колишнім власникам.

Джерело: Інтерфакс-Україна