Пшениця, олія, папір. Україна заборонила імпорт із РФ низки товарів

Кабмін розширив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну

Україна з квітня заборонить імпорт низки товарів із РФ

Кабінет міністрів України вніс змін до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації.

Відповідна постанова оприлюднена на урядовому порталі.

Зокрема, до переліку товарів, імпорт яких заборонений із РФ, додали наступні позиції

пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)

олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані миючі та чистячі засоби

мийні засоби та засоби для чищення

папір газетний у рулонах або аркушах

папір та картон для письма, друку або інших графічних цілей

крафт-папір і крафт-картон

туалетний папір

рушники для рук в рулонах

носовики та косметичні серветки

ящики, коробки, мішки пакувальні

дріт з легованих сталей

інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів

візки, осі, колеса (вагонна продукція)

Постанова оприлюднена 29 березня. Заборона набуде чинності через 10 днів після опублікування постанови.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука.

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