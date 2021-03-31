Пшениця, олія, папір. Україна заборонила імпорт із РФ низки товарів
Україна з квітня заборонить імпорт низки товарів із РФ
Кабінет міністрів України вніс змін до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації.
Відповідна постанова оприлюднена на урядовому порталі.
Зокрема, до переліку товарів, імпорт яких заборонений із РФ, додали наступні позиції
- пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)
- олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані миючі та чистячі засоби
- мийні засоби та засоби для чищення
- папір газетний у рулонах або аркушах
- папір та картон для письма, друку або інших графічних цілей
- крафт-папір і крафт-картон
- туалетний папір
- рушники для рук в рулонах
- носовики та косметичні серветки
- ящики, коробки, мішки пакувальні
- дріт з легованих сталей
- інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів
- візки, осі, колеса (вагонна продукція)
Постанова оприлюднена 29 березня. Заборона набуде чинності через 10 днів після опублікування постанови.
Нагадаємо, Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.
Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука.