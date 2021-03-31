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    Пшениця, олія, папір. Україна заборонила імпорт із РФ низки товарів

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    Кабмін розширив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну - Пшениця, олія, папір. Україна заборонила імпорт із РФ низки товарів
    Кабмін розширив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну
    Фото ілюстративне

    Україна з квітня заборонить імпорт низки товарів із РФ

    Кабінет міністрів України вніс змін до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації.

    Відповідна постанова оприлюднена на урядовому порталі.

    Зокрема, до переліку товарів, імпорт яких заборонений із РФ, додали наступні позиції

    • пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)
    • олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані миючі та чистячі засоби
    • мийні засоби та засоби для чищення
    • папір газетний у рулонах або аркушах
    • папір та картон для письма, друку або інших графічних цілей
    • крафт-папір і крафт-картон
    • туалетний папір
    • рушники для рук в рулонах
    • носовики та косметичні серветки
    • ящики, коробки, мішки пакувальні
    • дріт з легованих сталей
    • інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів
    • візки, осі, колеса (вагонна продукція)

    Постанова оприлюднена 29 березня. Заборона набуде чинності через 10 днів після опублікування постанови.

    Нагадаємо, Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

    Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука.

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    Теги: імпорт
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