Фермери б'ють на сполох: картопля гниє прямо на полях

Виробники картоплі мало не щодня переглядають ціни на свою продукцію, аби хоч якось реалізувати врожай цих коренеплодів

Українські виробники картоплі серйозно стурбовані ситуацією, яка склалася в цьому сегменті. Через затяжну негоду, яка наробила шкоди на більшій частині території країни, якість картоплі суттєво погіршилася. Про це інформує Agravery.

У повідомленні йдеться про те, що дуже постраждали виробники південних областей країни, зокрема Херсонської області, де картопля почала гнити прямо в полях. Виробники картоплі мало не щодня переглядають ціни на свою продукцію, аби хоч якось реалізувати врожай цих коренеплодів.

Відомо, що основну пропозицію на українському ринку становить картопля, непридатна для зберігання, а з урахуванням різкого погіршення якісних характеристик цієї продукції, реалізовувати її треба якомога швидше. «При цьому попит в даному сегменті також помітно знизився, кінцевого споживача часто не влаштовує зовнішній вигляд пропонованої картоплі», − уточнили в повідомленні.

«Наразі українські виробники з Херсонської області пропонують картоплю по 3−4 грн/кг (0,11−0,15 $/кг). Настільки низька ціна також змушує і виробників інших областей, у яких картопля більш прийнятної якості, знижувати ціни на дану продукції. Так, на сьогоднішній день картопля надходить в продаж по 4−7 грн/кг (0,15−0,26 $/кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж тижнем раніше», − додають аналітики.

Українських фермерів вважають, що ціни на картоплю навряд чи виростуть до кінця серпня, поки не приступлять до збирання врожаю картоплі, яка придатна для зберігання.

Додамо, що наразі нові зміни в законодавстві Молдови обмежують можливості для ввезення в цю країну української картоплі.

Нагадаємо, що в українських супермаркетах продають молоду картоплю вітчизняного виробництва за 72,80 гривень. Водночас картопля з Ізраїлю значно дешевша.

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