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    В Україні подорожчали азотні добрива: скільки доведеться платити

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    Аграрії таким цифрам точно не зрадіють - В Україні подорожчали азотні добрива: скільки доведеться платити
    Аграрії таким цифрам точно не зрадіють
    Фото з відкритих джерел

    Згідно з прогнозами, ціни будуть і далі зростати

    Компанія Ostchem підняла ціни на азотні добрива: аміачну селітру та рідке мінеральне добриво КАС. Як зазначається, зростання почалось ще у вересні і триває три тижні поспіль. Про це повідомляє Інфоіндустрія.

    У попередні тижні ціна на аміачну селітру зростала по 200 грн, однак подорожчання природного газу змушує виробників йти на істотне підвищення цін на азотні добрива.

    Цього разу підвищення ціни на КАС стало значним, замість 10 тис. 800 грн/т у пропозиціях трейдерам та аграріям з’явилась цифра 15 тис. грн/т.

    Натомість аміачна селітра з доставкою подорожчала до 15 тис. грн/т із ціни 12 тис. 900-13 тис. грн/т.

    Ціна карбаміду залишилась на рівні 16 тис. грн/т і це поки що. в паритеті з експортною ціною.

    Згідно з прогнозами, ціна карбаміду також зросте до 17-18 тис. грн/т.

    «При такому подорожчанні добрив, істотно пожвавились імпортери, відомо, що не припинять імпорт постачальники польської, грузинської селітри, та в жовтні очікується відновлення поставок казахської селітри», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, рекордне за останні 10 років підвищення цін на добрива назвали новою причиною подорожчання їжі.

    Теги: імпорт ціни
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    В Україні подорожчали азотні добрива: скільки доведеться платити