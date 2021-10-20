В Україні вирішили, скільки пшениці продавати за кордон, щоб залишилося для власних потреб

Граничні обсяги експорту пшениці було встановлено для забезпечення продовольчої безпеки України

Граничні обсяги експорту погоджено на рівні 25,3 млн тонн

В Україні затвердили граничні обсяги експорту пшениці у 2021/2022 маркетинговому році. Про це повідомляє пресслужба Європейської бізнес-асоціації.

Відповідний додаток до Меморандуму, підписаного учасниками аграрного ринку раніше, було затверджено Міністерством аграрної політики України. Відповідно до документу, граничний обсяг експорту пшениці всіх класів було погоджено на рівні 25,3 млн тонн.

На думку членів Європейської бізнес-асоціації, затвердження додатку є одним із факторів збереження балансу між внутрішнім споживанням зернових та експортними можливостями. Адже стабільність та прогнозованість є одним із головних чинників національної та продовольчої безпеки.

Слід зазначити, що попри побажання вітчизняних виробників продукції борошна, влада не здійснила поділ граничних обсягів експорту пшениці за класами.

Через це, на думку експертів, Україні загрожує дефіцит пщениці 1-3 класів, яка здебільшого використовується для вироблення харчових продуктів та яку переважно Україна експортує.

«Ми вже стикаємося з тим, що виробництво продовольчої пшениці на внутрішньому ринку дуже суттєво скоротилося, а різниця між цінами на «продоволку» і фураж б’є всі рекорди», – повідомляв раніше директор ГС «Борошномели України» Родіон Рибчинський..

Нагадаємо, Меморандум про взаєморозуміння між Мінагрополітики та учасниками зернового ринку у 2021/2022 маркетинговому році було підписано 5 липня 2021 року. Даний документ містить механізми взаємодії учасників ринку зерна, обмін інформацією щодо перспектив експорту зернових культур, здійснення моніторингу функціонування зернового ринку.

Нагадаємо також, що українські пекарі поступово скорочують використання пшеничного й житнього борошна.

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