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    У Критському морі затонув суховантаж із 7 тис. тонн української пшениці, 16 членів екіпажу врятовано

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    За попередніми даними судно затонуло в результаті зіткнення - У Критському морі затонув суховантаж із 7 тис. тонн української пшениці, 16 членів екіпажу врятовано
    За попередніми даними судно затонуло в результаті зіткнення
    Фото: Maritime Bulletin

    Судно Sea Bird, яке прямувало з України до Тунісу затонуло на схід від півострова Пелопоннес (Греція)

    Судно Sea Bird із 7 тис. тонн пшениці на борту, рано-вранці в суботу затонуло в Критському морі на схід від півострова Пелопоннес (Греція). Усіх 16 сирійських членів екіпажу під час широкомасштабної пошуково-рятувальної операції врятовано, повідомило видання Maritime Bulletin.

    «Судно затонуло після зіткнення. Докладніші відомості не наведено, але, судячи з позицій суден і траєкторій у районі, Sea Bird, ймовірно, зіткнувся з генеральним вантажним судном Haya, яке станом на 6:20 UTC 28 серпня дрейфує на північ від імовірного місця зіткнення», – повідомляє видання.

    Згідно з повідомленням, ймовірно, ліванське судно Haya також брало участь у пошуково-рятувальній операції. За його даними, останній сигнал Sea Bird подало о 00:20 за всесвітнім координованим часом.

    «Генеральне вантажне судно Sea Bird, IMO 8202941, дедвейт 7650, споруджене 1985 року, прапор Того, менеджер - GMZ Ship Management CO SA, Ліван (EQUASIS)», – уточнило видання дані про затонуле судно.

    Нагадаємо, раніше туристичне судно, на борту якого було щонайменше 17 пасажирів, затонуло поблизу грецького острова Мілос, що в Егейському морі. В районі вже почали рятувальну операцію.

    Грецька влада оперативно розгорнула пошуково-рятувальну операцію. До місця події вилетіли два вертольоти ВПС і ВМС Греції, попрямували катери берегової охорони, а також рибальські судна.

    Яхта, довжиною близько 30 метрів, перевозила 17 людей і, за даними агентства Reuters, була під британським прапором.

    Теги: Греція ВМС
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    У Критському морі затонув суховантаж із 7 тис. тонн української пшениці, 16 членів екіпажу врятовано