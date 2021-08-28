У Критському морі затонув суховантаж із 7 тис. тонн української пшениці, 16 членів екіпажу врятовано

За попередніми даними судно затонуло в результаті зіткнення

Судно Sea Bird, яке прямувало з України до Тунісу затонуло на схід від півострова Пелопоннес (Греція)

Судно Sea Bird із 7 тис. тонн пшениці на борту, рано-вранці в суботу затонуло в Критському морі на схід від півострова Пелопоннес (Греція). Усіх 16 сирійських членів екіпажу під час широкомасштабної пошуково-рятувальної операції врятовано, повідомило видання Maritime Bulletin.

«Судно затонуло після зіткнення. Докладніші відомості не наведено, але, судячи з позицій суден і траєкторій у районі, Sea Bird, ймовірно, зіткнувся з генеральним вантажним судном Haya, яке станом на 6:20 UTC 28 серпня дрейфує на північ від імовірного місця зіткнення», – повідомляє видання.

Згідно з повідомленням, ймовірно, ліванське судно Haya також брало участь у пошуково-рятувальній операції. За його даними, останній сигнал Sea Bird подало о 00:20 за всесвітнім координованим часом.

«Генеральне вантажне судно Sea Bird, IMO 8202941, дедвейт 7650, споруджене 1985 року, прапор Того, менеджер - GMZ Ship Management CO SA, Ліван (EQUASIS)», – уточнило видання дані про затонуле судно.

Нагадаємо, раніше туристичне судно, на борту якого було щонайменше 17 пасажирів, затонуло поблизу грецького острова Мілос, що в Егейському морі. В районі вже почали рятувальну операцію.

Грецька влада оперативно розгорнула пошуково-рятувальну операцію. До місця події вилетіли два вертольоти ВПС і ВМС Греції, попрямували катери берегової охорони, а також рибальські судна.

Яхта, довжиною близько 30 метрів, перевозила 17 людей і, за даними агентства Reuters, була під британським прапором.