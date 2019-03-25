Україну очікує сповільнення економічного зростання через високу облікову ставку – НБУ



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Попри негативний ефект, який висока облікова ставка робить на економічне зростання, в НБУ ухвалили рішення не знижувати її та залишили на рівні 18%

Національний банк прогнозує сповільнення темпів зростання економіки України у 2019 році з 3,3% (за підсумками 2018 року) до 2,5% (за підсумками 2019 року). Головною причиною уповільнення економічного зростання є висока облікова ставка, яка наразі складає 18% річних.

«У 2019 році, згідно з прогнозом Національного банку, оприлюдненим у Інфляційному звіті за січень 2019 року, економічне зростання триватиме, однак тимчасово уповільниться до 2,5%», — повідомляють в НБУ.

Водночас головним фактором, який сприяв зростанню економіки України минулого року є високий внутрішній попит на товари.

«Споживання підтримували значні темпи зростання заробітних плат, пенсій та переказів трудових мігрантів в Україну, а також відносно високі споживчі настрої населення», — зазначають в НБУ.

Найбільший внесок у зростання української економіки зробило сільське господарство завдяки рекордним врожаям у 2018 році. Також суттєво зростав фінансовий сектор та торгівля.

Нагадаємо, що за офіційною інформацією Державної служби статистики України, у 2018 році ВВП України зріс на 3,3%.

У Міністерстві економічного розвитку прогнозують зростання ВВП України у 2019 році на 3%, у 2020 році — на 3,1%, а у 2021 році — на 3,9%.

Напередодні, попри негативний ефект, який висока облікова ставка робить на економічне зростання, в НБУ ухвалили рішення не знижувати її та залишили на рівні 18%.

Також зазначимо, що в НБУ запевнили: ціни в Україні зростають згідно з прогнозами.

Облікова ставка — це один з основних індикаторів економіки. Вона являє собою відсоток, під який НБУ надає кредити банкам та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть давати кошти клієнтам.